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Езерский: В успехе Усика есть и наша маленькая заслуга

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Боксер иногда гонял мяч с командой ветеранов

Езерский: В успехе Усика есть и наша маленькая заслуга

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Владимир Езерский, который в свое время также занимался боксом, поделился своими впечатлениями о поединке Джошуа - Усик.

"Прежде всего, хочу сказать, что с Александром я познакомился, когда еще выступал за симферопольскую "Таврию". Усик был болельщиком этой команды и старался не пропускать домашних матчей. После того, как он переехал в Киев, то начали встречаться уже на тренировках сборной Украины по футболу среди ветеранов. Когда была возможность, то Александр с удовольствием принимал в них участие. Получается, в том, что Усик в Лондоне был в отличной физической форме, есть и наша маленькая заслуга.

Не удивительно, что в чемпионских 11 и 12 раундах Усик не только держал, но и нагнетал темп, к чему соперник оказался не готов и мне кажется, что продолжайся бой еще один раунд, то Джошуа не избежал бы нокаута.

Чем еще поразил Александр? Психологической стойкостью, такое впечатление, что ему все равно, где побеждать: дома или в гостях. Припоминается, одну из своих самых ярких побед украинец одержал над россиянином Муратом Гассиевым в Москве. Теперь вот и в поединке с британцем Джошуа Усик доминировал на его "поле".

Конечно, сразу после боя я отправил ему поздравительное сообщение. Уверен, что во время поединка в Лондоне Усик чувствовал поддержку украинских болельщиков, среди которых были и футболисты Андрей Шевченко, Андрей Ярмоленко, а также легендарный боксер Виталий Кличко. Это очень важно", - сказал Езерский.

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В статье: Владимир Езерский Александр Усик
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Комментарии (1)
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Vlad21 (Краматорск)
27.09.2021 в 23:12
Поздравления Усику с победой и ГАНЬБА всему Украинскому телевидению, всем Украинским олигархам. Ни у кого не хватило смелости и гордости за себя и за граждан своей страны обеспечить показ этого грандиозного спортивного состязания для простого народа Украины. Даже в России показывали этот спортивный праздник с участием нашего Украинского боксера. Позор вам всем и богатым и власть имущим. Вы не любите свою страну, хоть и выходцы из неё. А с показом футбола в Украине полный провал. Наш Украинский футбол просто вымирает в лице детского футбола, детских футбольных талантов. Они лишены возможности смотреть футбол высокого уровня, ЛЧ, ЛЕ, с участием наших Украинских команд. С таким подходом, мы скоро скатимся до уровня развивающихся стран, делающих первые шаги в футболе. Позор всем этим Денисовым, Леоненко, Цыганикам заколачивающим себе на этом бабки. Завтра некому будет ходить на футбол, молодежи это уже будет не интересно, они с детства не видели и не "горели" этим футболом.
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