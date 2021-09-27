Езерский: В успехе Усика есть и наша маленькая заслуга
Боксер иногда гонял мяч с командой ветеранов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрок
"Прежде всего, хочу сказать, что с Александром я познакомился, когда еще выступал за симферопольскую "Таврию". Усик был болельщиком этой команды и старался не пропускать домашних матчей. После того, как он переехал в Киев, то начали встречаться уже на тренировках сборной Украины по футболу среди ветеранов. Когда была возможность, то Александр с удовольствием принимал в них участие. Получается, в том, что Усик в Лондоне был в отличной физической форме, есть и наша маленькая заслуга.
Не удивительно, что в чемпионских 11 и 12 раундах Усик не только держал, но и нагнетал темп, к чему соперник оказался не готов и мне кажется, что продолжайся бой еще один раунд, то Джошуа не избежал бы нокаута.
Чем еще поразил Александр? Психологической стойкостью, такое впечатление, что ему все равно, где побеждать: дома или в гостях. Припоминается, одну из своих самых ярких побед украинец одержал над россиянином Муратом Гассиевым в Москве. Теперь вот и в поединке с британцем Джошуа Усик доминировал на его "поле".
Конечно, сразу после боя я отправил ему поздравительное сообщение. Уверен, что во время поединка в Лондоне Усик чувствовал поддержку украинских болельщиков, среди которых были и футболисты Андрей Шевченко, Андрей Ярмоленко, а также легендарный боксер Виталий Кличко. Это очень важно", - сказал Езерский.
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