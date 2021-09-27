Степаненко: Усик своей работой, своей верой доказал, что все в этой жизни возможно

Опорный хавбек " Шахтера " Тарас Степаненко прокомментировал победу украинского боксера Александра Усика в бою с Энтони Джошуа.

"Конечно, смотрел бокс. Мы все слышали, как Саша готовился с января месяца, сколько в тренировочном процессе он делал раундов – 15 или 18 по 4 минуты с 30 секундами паузы, чтобы физически быть готовым и всегда быть на ногах с таким боксером, как Джошуа.

А нам нужно смотреть на характер такого человека, который не побоялся всего мира и своей работой, своей верой доказал, что все в этой жизни возможно и выиграл все, начиная от любительского бокса и заканчивая самым престижным супертяжелым весом", – сказал Степаненко.