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Потеря Динамо, выбор Ротаня, конкурент для Кривбасса. Главные новости за 27 сентября

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А также ничья в Одессе и интерес к Малиновскому

Потеря Динамо, выбор Ротаня, конкурент для Кривбасса. Главные новости за 27 сентября

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 27 сентябрем

Динамо теряет ключевого игрока перед игрой с Баварией

Киевский клуб объявил список игроков, которые полетели в Мюнхен на матч второго тура Лиги Чемпионов. В нем не оказалось Виталия Буяльского. Атакующий полузащитник пропускал игру против "Руха", но буквально накануне еще занимался в общей группе. Однако случился рецидив предыдущей травмы, поэтому тренерский штаб решил не рисковать здоровьем Виталия.

Руслан Ротань объявил состав на Францию

В октябре молодежная сборная Украины сыграет один из ключевых матчей отбора к Евро-2023 - против сборной Франции, который состоится 8 октября. В список попало 22 игрока, большинство из которых уже имеют неплохой опыт выступлений на уровне УПЛ. В частности, Ротань зовет Назаренко из "Днепра-1", Крыськива из "Металлиста-1925", Волошина из "Десны", Мудрыка, Судакова и Бондаренко из "Шахтера", Супрягу и Нещерета из "Динамо". После Франции 12 октября в Запорожье Украина примет Фарерские острова.

Черноморец и Ингулец поделили очки

Девятый тур УПЛ завершился поединком в Одессе. Хозяева забили перед свистком на перерыв - отличился Евгений Смирный. Но петровская команда нашла возможность, чтобы сравнять - на 87-й минуте Бартулович реализовал пенальти. "Ингулец" сейчас занимает 12-е место, "Черноморец" делит 13-15-е места со "Львовом" и "Минаем".

Альянс замахнулся на второе место в Первой лиге

Во втором по рангу дивизионе доигрывали 10-й тур. "Прикарпатье" на выезде уверенно обыграло тернопольскую "Ниву" и поднялось на седьмую строчку. "Альянс", который еще летом собирался покинуть профессиональный футбол, обыграл "Кремень" 0:1. Это четвертая победа подряд для команды из Липовой Долины, "Альянс" - третий, отстает от "Кривбасса" на одно очка, к тому же имеет игру в запасе.

Интер снова интересуется Малиновским

В прошлом сезоне миланскому гранда уже приписывали интерес к Руслану, но тогда нерадзури отпугнула потенциально большая цена. Теперь "Интер" вновь зондирует почву на предмет перехода. По информации итальянских СМИ, основанием стала убедительная игра Малиновского против команды Индзаги. Напомним, "Аталанта" сыграла вничью 2:2 на поле "Интера", Руслан забил первый гол своей команды и помог отличиться партнеру.

Луческу в Динамо таки еще на три года

Летом киевский клуб объявил о подписании нового контракта с Мирчей Луческу. Тогда в официальном сообщении говорилось, что сотрудничество предусмотрена до 2023-го года. Однако затем журналист Игорь Цыганик заявил, что новое соглашение рассчитано до 2024-го. Эту информацию в итоге подтвердил президент "Динамо" Игорь Суркис, который также отмечал огромную роль румынского тренера в текущих успехах.

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Комментарии (2)
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Fishing 555 (Rivne)
28.09.2021 в 07:46
Норм. Ещё бы футболистов хороших купил.
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Maldini (Киев)
28.09.2021 в 10:25
Хорошие дорого стоят и их выкупили "гранды!"
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