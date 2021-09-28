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Потеря Динамо перед Баварией, интерес Интера к Малиновскому. Главные новости за 27.09. Аудио

Общие новости
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Потеря Динамо перед Баварией, интерес Интера к Малиновскому. Главные новости за 27.09. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 27 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеПотеря Динамо, выбор Ротаня, конкурент для Кривбасса. Главные новости за 27 сентября

Киевское "Динамо" объявило, кто не полетит в Мюнхен, но и это не все наши новости на сегодня. Завершение 9-го тура в УПЛ и 10-го в Первой лиге, заявка Ротаня на важный поединок квалификации к молодежному чемпионату Европы, инсайд от Игоря Цыганыка по поводу трудового договора Мирчи Луческу и интерес миланского "Интера" к Руслану Малиновскому. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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gghg987 (fghfg)
28.09.2021 в 09:47
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вотking-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы ктоон, я бы его сейчас отблагодарил.
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