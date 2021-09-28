Потеря Динамо перед Баварией, интерес Интера к Малиновскому. Главные новости за 27.09. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 27 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Киевское "Динамо" объявило, кто не полетит в Мюнхен, но и это не все наши новости на сегодня. Завершение 9-го тура в УПЛ и 10-го в Первой лиге, заявка Ротаня на важный поединок квалификации к молодежному чемпионату Европы, инсайд от Игоря Цыганыка по поводу трудового договора Мирчи Луческу и интерес миланского "Интера" к Руслану Малиновскому. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.