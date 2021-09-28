Шевченко: У меня есть большое желание вернуться в Милан

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о своем периоде в "Милане" и нынешней команде "россонери".

"Мне кажется, что быть игроком "Милана" в Лиге чемпионов – это нечто другое. У меня был опыт с "Динамо", но "Милан" – это совсем другая история. Прекрасная история. 2 финала Лиги чемпионов, особенно в первом были фантастические эмоции.

Для меня как молодого игрока, который пришел из "Динамо", Лига чемпионов была прекрасной витриной. Благодаря этим матчам я покорил Европу, играя все лучше и лучше, забивая много голов.

В Лиге чемпионов нужно иметь другой подход. Это соревнование с великой историей и связано с "Миланом". Когда вы играете с сильнейшими командами в мире, с самыми сильными игроками в мире, это способствует вашему росту.

Я скучаю по энергии на поле, когда слышишь фанатов и сфокусирован. Скучаю по подготовке и напряжению перед матчами.

У меня есть большое желание вернуться в "Милан" и услышать эту музыку.

Этот "Милан" умеет стиснуть зубы в трудные минуты, они сильно выросли. Лига чемпионов поможет молодым игрокам вырасти и снова набраться опыта. У "Милана" большой потенциал", – сказал Шевченко в интервью Milan TV.