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Шевченко: У меня есть большое желание вернуться в Милан

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(1 голосов)

В составе "россонери" украинец отыграл восемь лет

Шевченко: У меня есть большое желание вернуться в Милан

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о своем периоде в "Милане" и нынешней команде "россонери".

"Мне кажется, что быть игроком "Милана" в Лиге чемпионов – это нечто другое. У меня был опыт с "Динамо", но "Милан" – это совсем другая история. Прекрасная история. 2 финала Лиги чемпионов, особенно в первом были фантастические эмоции.

Для меня как молодого игрока, который пришел из "Динамо", Лига чемпионов была прекрасной витриной. Благодаря этим матчам я покорил Европу, играя все лучше и лучше, забивая много голов.

В Лиге чемпионов нужно иметь другой подход. Это соревнование с великой историей и связано с "Миланом". Когда вы играете с сильнейшими командами в мире, с самыми сильными игроками в мире, это способствует вашему росту.

Я скучаю по энергии на поле, когда слышишь фанатов и сфокусирован. Скучаю по подготовке и напряжению перед матчами.

У меня есть большое желание вернуться в "Милан" и услышать эту музыку.

Этот "Милан" умеет стиснуть зубы в трудные минуты, они сильно выросли. Лига чемпионов поможет молодым игрокам вырасти и снова набраться опыта. У "Милана" большой потенциал", – сказал Шевченко в интервью Milan TV.

Напомним, Шевченко выступал за "Милан" с 1999-го по 2006 год, 2008-2009. 44-летний украинец в составе "россонери" провел 322 матча, в которых забил 175 мячей, и выполнил 46 результативных передач. Также в 2004 году стал обладателем "Золотого мяча".

В августе Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины после 5 лет работы.

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В статье: Андрей Шевченко Милан
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Источник:
Pianeta Milan

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Комментарии (12)
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pilips111 (Чернигов)
28.09.2021 в 13:47
Тупых не берут в космонавты
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
28.09.2021 в 13:43
Після ганьби з казахами? Навряд чи.
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0
0
wit666 (Одесса)
28.09.2021 в 13:43
Уважаемый г-н Шевченко, для того чтоб Вас воспринимали серьёзно - возглавте какой нибудь Бари, Ференцварош или любой другой клуб (например Черноморец) находящийся в 2/3 сотне рейтинга УЕФА. В этих клубах нет бюджета для оплаты армии Ваших помощников. Попробуйте добится самостоятельно чего-нибуть на подобных условиях, и поверте, Милан не заставит себя ждать.
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0
0
Матч Футболович
28.09.2021 в 13:39
Человек-пластилин( морально слабый, подставит - много не возьмёт и будет мычать что-то не связное(( Милан так Милан, разочаровал ты Николаевич конкретно... ещё со времён Наташи Королевской, тьфу... едь уже с Богом
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+1
0
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Serega1111 (Киев)
28.09.2021 в 12:47
Уже раз возвращался - болельщики не восприняли. Можно пробовать вернуться еще раз, но любая осечка - и смешают с гов...ом еще круче чем у нас
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+1
-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
28.09.2021 в 12:31
Та всі вже зрозуміли про мрію повернення в Мілан, але не треба так нагло проситись...
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+4
-1
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satellite (Харьков)
28.09.2021 в 12:28
Только удачи!!!
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0
-1
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alex.belogubko (одесса)
28.09.2021 в 11:57
кому ты там нужен --в ШД физрук Дзерби зачем он нужен только для УПЛ а в ЕК он слабак --нет сейчас тренеров одни ФИЗРУКИ особенно в Украине которым ты относишься --хороший игрок это ещё не тренер а стажёр
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+2
-3
oda1979 (Запорожье)
28.09.2021 в 11:49
Не может себе позволить купить билет на самолет до Милана? Если приземлятся в Бергамо, то будет дешевле
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+3
0
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armik (Киев)
28.09.2021 в 11:27
Я думаю, что разнорабочие там асегда нужны.Смело ехай, ни минуты не сомневайся.
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+3
0
Соколов (Никополь)
28.09.2021 в 11:20
Правильно. Милан это хорошо
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+1
-1
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2.dc (Николаев)
28.09.2021 в 11:08
Андрей Николаевич, задрал ты уже своим Миланом … хочешь - ехай, испросись у Пазика и ехай, кто тебя держит …(
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+5
-3


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