Шевченко: У меня есть большое желание вернуться в Милан
В составе "россонери" украинец отыграл восемь лет
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о своем периоде в "Милане" и нынешней команде "россонери".
"Мне кажется, что быть игроком "Милана" в Лиге чемпионов – это нечто другое. У меня был опыт с "Динамо", но "Милан" – это совсем другая история. Прекрасная история. 2 финала Лиги чемпионов, особенно в первом были фантастические эмоции.
Для меня как молодого игрока, который пришел из "Динамо", Лига чемпионов была прекрасной витриной. Благодаря этим матчам я покорил Европу, играя все лучше и лучше, забивая много голов.
В Лиге чемпионов нужно иметь другой подход. Это соревнование с великой историей и связано с "Миланом". Когда вы играете с сильнейшими командами в мире, с самыми сильными игроками в мире, это способствует вашему росту.
Я скучаю по энергии на поле, когда слышишь фанатов и сфокусирован. Скучаю по подготовке и напряжению перед матчами.
У меня есть большое желание вернуться в "Милан" и услышать эту музыку.
Этот "Милан" умеет стиснуть зубы в трудные минуты, они сильно выросли. Лига чемпионов поможет молодым игрокам вырасти и снова набраться опыта. У "Милана" большой потенциал", – сказал Шевченко в интервью Milan TV.
Напомним, Шевченко выступал за "Милан" с 1999-го по 2006 год, 2008-2009. 44-летний украинец в составе "россонери" провел 322 матча, в которых забил 175 мячей, и выполнил 46 результативных передач. Также в 2004 году стал обладателем "Золотого мяча".
В августе Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины после 5 лет работы.
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