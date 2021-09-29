Паритет Шахтера, победа Вернидуба над Реалом, дебютный гол Месси. Главные новости за 28.09. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 28 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Паритет "Шахтера" в поединке с "Интером", но и это не все наши новости на сегодня. Сенсация от "Шерифа" Вернидуба в Мадриде, дебютный гол Лионеля Месси за "ПСЖ", автограф Антуана Гризманна в воротах "Милана", травма Александра Зинченко и как УЕФА проиграла Суперлиге в суде. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.