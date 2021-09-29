Один из главных украинских талантов. Сегодня День рождения у Евгения Коноплянки
Мастер по смещению с левого фланга в центр
Getty Images / Global Images Ukraine
Евгений Олегович Коноплянка родился 29 сентября 1989 года в Кировограде. Украинский футболист, на данный момент защищает цвета донецкого "Шахтера". С "горняками" уже успел взять золото чемпионата Украины.
С 2006-го по 2015-й выступал за "Днепр", за родную команду провел лучшие годы своей профессиональной карьеры, был лидером коллектива. Выигрывал с "Днепром" серебро и бронзу УПЛ, выходил в финал Лиги Европы. В Европе играл за "Севилью" (победа в ЛЕ и финал Кубка Испании) и "Шальке" (серебро Бундеслиги).
Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодежную сборную до 21 года. В национальную команду вызывается с 2010-го.
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