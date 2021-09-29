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Один из главных украинских талантов. Сегодня День рождения у Евгения Коноплянки

Общие новости
(1 голосов)

Мастер по смещению с левого фланга в центр

Один из главных украинских талантов. Сегодня День рождения у Евгения Коноплянки

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Евгений Олегович Коноплянка родился 29 сентября 1989 года в Кировограде. Украинский футболист, на данный момент защищает цвета донецкого "Шахтера". С "горняками" уже успел взять золото чемпионата Украины.

С 2006-го по 2015-й выступал за "Днепр", за родную команду провел лучшие годы своей профессиональной карьеры, был лидером коллектива. Выигрывал с "Днепром" серебро и бронзу УПЛ, выходил в финал Лиги Европы. В Европе играл за "Севилью" (победа в ЛЕ и финал Кубка Испании) и "Шальке" (серебро Бундеслиги).

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Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодежную сборную до 21 года. В национальную команду вызывается с 2010-го.

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В статье: Евгений Коноплянка
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Комментарии (11)
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ГЛЕЙБЕРМАН (Хайфа)
29.09.2021 в 12:40
Коноплі потрібен був хороший поводир, а так він розгубив свої якості
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+1
0
dabo76
29.09.2021 в 12:36
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
Русланбай (Рівне)
29.09.2021 в 12:29
Повірте , йому вистачає для щастя тих міліонів які отримав по контракту. А те що він так і не реалізував свій талант на 100 % йому пофіг. Щей на кінець карєри титул чемпіона і володаря кубку взяв. Більше йому і не треба було. Але пройде ще трохи часу, засяде він в студії футбол123, і такі перли буде мочить, що куди там Леоненку....
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.09.2021 в 12:26
Вітаю Молодого Таланта!
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0
0
Judas (Киев)
29.09.2021 в 12:21
Так и остался талантом.
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+1
0
Соколов (Никополь)
29.09.2021 в 12:01
Никому не нужный лавочник
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+2
0
FCZK-1922 (Кировоград)
29.09.2021 в 11:34
С днюхой зема, было время ты блестал, жаль до конца не реализовался!
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.09.2021 в 11:23
standuplyanka
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+2
0
alexfc (Киев)
29.09.2021 в 11:20
Игрок одной команды. После переезда в Европу. Где он никому не оказался нужным. А переучиваться играть не захотел
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+2
0
Skin Bastard (Кривой Рог)
29.09.2021 в 11:26
Он перебрался в Европу в том возрасте, когда уже трудно переучиться играть. Унаи Эмери долго и настойчиво пытался сделать из Коноплянки командного игрока, но увы... Коноплянке бы работоспособность Зинченка - играл бы до сих пор и в европейских Топах...
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+1
-2
avatar
vadooo (Слатино)
29.09.2021 в 11:05
Раздутый талант.
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+3
0


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