90-летний юбилей празднует бывший арбитр Игорь Качар

Сегодня, 29-го сентября 2021-го года, свой большой юбилей отмечает бывший арбитр всесоюзной категории Игорь Александрович Качар. Судить на самом высоком уровне сегодняшний юбиляр начал в 1964-м году, а в июле 1966-го дебютировал как арбитр в поле.

10-го апреля 1969-го года получил статус судьи всесоюзной категории. С тех пор шестнадцать сезонов подряд работал на матчах Кубка и чемпионата СССР как арбитр в поле и боковой судья. Имеет в своем активе более 75 матчей самого высокого уровня.

Сегодня Игорю Качару исполняется 90 лет. Редакция UA-Футбол поздравляет юбиляра, желает ему крепкого здоровья, вдохновения, семейного уюта и благодати.