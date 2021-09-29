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90-летний юбилей празднует бывший арбитр Игорь Качар

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Золотые годы

90-летний юбилей празднует бывший арбитр Игорь Качар

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 29-го сентября 2021-го года, свой большой юбилей отмечает бывший арбитр всесоюзной категории Игорь Александрович Качар. Судить на самом высоком уровне сегодняшний юбиляр начал в 1964-м году, а в июле 1966-го дебютировал как арбитр в поле.

10-го апреля 1969-го года получил статус судьи всесоюзной категории. С тех пор шестнадцать сезонов подряд работал на матчах Кубка и чемпионата СССР как арбитр в поле и боковой судья. Имеет в своем активе более 75 матчей самого высокого уровня.

Сегодня Игорю Качару исполняется 90 лет. Редакция UA-Футбол поздравляет юбиляра, желает ему крепкого здоровья, вдохновения, семейного уюта и благодати.

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Комментарии (1)
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dabo76
29.09.2021 в 12:35
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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