90-летний юбилей празднует бывший арбитр Игорь Качар
Золотые годы
Сегодня, 29-го сентября 2021-го года, свой большой юбилей отмечает бывший арбитр всесоюзной категории Игорь Александрович Качар. Судить на самом высоком уровне сегодняшний юбиляр начал в 1964-м году, а в июле 1966-го дебютировал как арбитр в поле.
10-го апреля 1969-го года получил статус судьи всесоюзной категории. С тех пор шестнадцать сезонов подряд работал на матчах Кубка и чемпионата СССР как арбитр в поле и боковой судья. Имеет в своем активе более 75 матчей самого высокого уровня.
Сегодня Игорю Качару исполняется 90 лет. Редакция UA-Футбол поздравляет юбиляра, желает ему крепкого здоровья, вдохновения, семейного уюта и благодати.
Популярное сейчас
- Забрали корону себе. Пресс-служба Шерифа элегантно пошутила над Реалом после победы в ЛЧ
- "Всегда хотел быть похожим на тебя". Лидер Ворсклы поздравил брата с голом Реалу
- Месси прорвало - Сити повержен. Видеообзор победы ПСЖ над Манчестер Сити в Лиге чемпионов
- MEGOGO обещает вернуть деньги пользователям, кто не смог посмотреть бой Усик - Джошуа
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила