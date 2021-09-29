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Стало известно, где пройдет матч ветеранов Днепра и сборной Украины

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Игра состоится 3 октября

Стало известно, где пройдет матч ветеранов Днепра и сборной Украины

Фото: Днепр-1

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В воскресенье, 3 октября, в Днепре пройдет матч футбольных легенд. На поле стадиона "Днепр-Арена" встретятся ветераны футбольного клуба "Днепр" и сборной Украины.

Игра будет посвящена 30-летию Независимости Украины.

За "Днепр" сыграют ветераны команды четырех поколений. Болельщики смогут снова увидеть на поле Олега Тарана, Геннадия Литовченко, Олега Протасова, Сергея Назаренко, Олега Шелаева и многих других.

Концертная программа начнется в 14:00, сам матч – примерно в 15:00. Вход свободный.

Стало известно, где пройдет матч ветеранов Днепра и сборной Украины - изображение 1
Фото: gorod.dp.ua
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В статье: Олег Шелаев Сергей Назаренко Геннадий Литовченко Олег Протасов Олег Таран
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Источник:
gorod.dp

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