Стало известно, где пройдет матч ветеранов Днепра и сборной Украины

В воскресенье, 3 октября, в Днепре пройдет матч футбольных легенд. На поле стадиона "Днепр-Арена" встретятся ветераны футбольного клуба "Днепр" и сборной Украины.

Игра будет посвящена 30-летию Независимости Украины.

За "Днепр" сыграют ветераны команды четырех поколений. Болельщики смогут снова увидеть на поле Олега Тарана, Геннадия Литовченко, Олега Протасова, Сергея Назаренко, Олега Шелаева и многих других.

Концертная программа начнется в 14:00, сам матч – примерно в 15:00. Вход свободный.

Фото: gorod.dp.ua