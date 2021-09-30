Погром Динамо и Барселоны, увольнение Кобина. Главные новости за 29 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 29 сентября

Киевляне продержались против "Баварии" 12 минут, а затем Сидорчук сыграл в своей штрафной рукой. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Роберт Левандовски. Поляк достаточно быстро удвоил преимущество, а уже во втором тайме Гнабри, Сане и Чупо-Мотинг оформили разгром. Финальный свисток зафиксировал победу "Баварии" со счетом 5:0.

В параллельном матче "Бенфика" принимала каталонский гранд. Роман Яремчук вышел на поле с первых минут, но результативными действиями не отметился. Впрочем, справились его партнеры. Уже на третьей минуте Нуньез забил первый мяч, Рафа Силва в середине второго тайма удвоил преимущество, а тот же Нуньез на 79-й реализовал пенальти и поставил точку. Поэтому, в группе Е "Бавария" лидирует с максимумом, у "Бенфики" четыре очка, у "Динамо" - одно, "Барселона" пока с нулем.

Действующий победитель Лиги Чемпионов приехал в гости к "Ювентусу" и уступил 0:1. Единственный гол на счету Кьезы. В этой же группе "Зенит" обыграл "Мальме" 4:0. В группе F "Аталанта" минимально одолела "Янг Бойз", отличился Пессина, Руслан Малиновский сыграл 75 минут. "Манчестер Юнайтед" взял реванш у "Вильярреала" за поражение в финале Лиги Европы - 2:1. Победный мяч Роналду забил 90+5-й минуте. В группе G "Зальцбург" выиграл у "Лилля" 2:1, австрийский чемпион в двух матчах пробил уже 5 пенальти, а "Севилья" сыграла вничью с "Вольфсбургом" 1:1.

В отличие от первой команды "Динамо" U-19 в Юношеской лиге УЕФА доминирует. Команда Игоря Костюка одержала вторую подряд убедительную победу. В первом туре было 4:0 с "Бенфикой" в Киеве, теперь 0:4 с "Баварией" в Мюнхене. Дублем отметился африканский легионер Самба Диалло, по голу добавили Назарий Волошин и Илья Скрипник. В другом матче группы "Бенфика" обыграла "Барсу" 2:0, поэтому "Динамо" лидирует в квартете.

Василий Кобин снова покинул пост наставника закарпатского "Миная". Как говорится в официальном сообщении, президента клуба не устраивают текущие результаты и игра команды. "Минай" пока предпоследний в турнирной таблице, но имеет одинаковое количество очков (по шесть) со "Львовом" и "Черноморцем". Кто возглавит закарпатцев, пока не сообщается.