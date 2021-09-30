Погромы Динамо и Барселоны, влияние Роналду, увольнение Кобина. Главные новости за 29.09. Аудио

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Как киевляне продержались против мюнхенской "Баварии" только в дебюте поединка, но и это не все наши новости на сегодня. Неожиданное поражение "Челси", спасение от Криштиану Роналду, разгром "Барселоны", доминирование "Динамо" в Юношеской лиге УЕФА, а также очередное увольнение для Василия Кобина из "Миная". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.