Погромы Динамо и Барселоны, влияние Роналду, увольнение Кобина. Главные новости за 29.09. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 29 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Как киевляне продержались против мюнхенской "Баварии" только в дебюте поединка, но и это не все наши новости на сегодня. Неожиданное поражение "Челси", спасение от Криштиану Роналду, разгром "Барселоны", доминирование "Динамо" в Юношеской лиге УЕФА, а также очередное увольнение для Василия Кобина из "Миная". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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