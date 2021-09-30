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Эдуард Цихмейструк выберет игроков для сборной на Parimatch Кубке Украины по минифутболу

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Эдуард Цихмейструк выберет игроков для сборной на Parimatch Кубке Украины по минифутболу

Новости партнёров Автор UA-Футбол
Новина українською

9 и 10 октября во «Городе спорта» в Киеве состоится первый исторический финал Parimatch Кубка Украины по минифутболу.

16 команд из 14 городов Украины поборются за главный трофей и призовой фонд в размере 20 000 грн. А лучшие игроки турнира официально получат приглашение сыграть за национальную сборную лично от главного тренера Эдуарда Цихмейструка.

Турнир в формате 6 на 6 организован Федерацией минифутбола Украины под эгидой WMF и при поддержке Генерального партнера - компании Parimatch Ukraine.

Parimatch Кубок Украины - первый турнир в рамках долгосрочного партнерства ФМФУ и компании Parimatch.

- Наше сотрудничество с ФМФУ в первую очередь будет направлено на развитие любительского спорта в Украине, доступного для всех. Мы уверены, что создание чемпионата и Кубка Украины по минифутболу и привлечение к игре как можно большего количества регионов страны, будет способствовать не только популяризации этого вида спорта, но и повлияет на здоровье всей нации.

Замечу, что Parimatch станет титульным спонсором сборной Украины, которая уже в следующем году сыграет на чемпионате Европы в Словакии и на домашнем чемпионате мира. И для нас важно, что чемпионат Украины станет своеобразным отбором в сборную. Поэтому каждый имеет шанс сыграть за национальную команду на международном уровне, - заявил Head of sponsorship Parimatch Филипп Орлов.

Президент WMF - господин Филипп Джуда также выразил поддержку партнерству: «Мы рады, что международная беттинговая компания Parimatch стала генеральным партнером ФМФУ и надеемся, что это сотрудничество станет гарантом успешного проведения WMF WORLD CUP 2022»

А еще посетителей ждут розыгрыши подарков от Parimatch и интересные активности для всех любителей спорта, в частности каждый может получить комплект игровой формы для любительской команды, приняв участие а акции "Форма для твоей команды". Parimatch поддерживает твою страсть к футболу!

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В статье: мини-футбол
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Комментарии (2)
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Цап-царап (Харків)
30.09.2021 в 15:13
Какая длинная реклама, еле дочитал...
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+1
0
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Цап-царап (Харків)
30.09.2021 в 15:13
Какая длинная реклама, еле дочитал...
Ответить
0
-1


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