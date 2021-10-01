Заря проиграла Роме, Барселона и Кривбасс в поисках тренера. Главные новости за 30 сентября 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 30 сентября

“Заря” в четвертом еврокубковом матче подряд пропускает три гола. В этот раз три мяча в ворота команда Виктора Скрипника отправила “Рома” (0:3) Уже на седьмой минуте первый гол забил Эль-Шаарави, после перерыва по мячу добавили англичане Смоллинг и Абрахам. “Заря” не выглядела безнадежной, как в игре первого тура, но превосходство в классе римской команды было очевидным. Жозе Моуриньо не первый раз в своей карьере обыграл “Зарю”.

Андрей Ярмоленко вышел в старте “Вест Хэма” на матч с венским “Рапидом” и поучаствовал в первом забитом голе “хаммерс” , отдав предголевую передачу. “Вест Хэм” выиграл 2:0. При участии украинского футболиста состоялась и самая крупная сенсация второго тура – Игорь Харатин сыграл 90 минут в победном матче варшавской “Легии” с “Лестером” (1:0). Менее удачно провела свой поединок команда Александра Зубкова – “Ференцварош” уступил “Бетису” 1:3.

Увольнение главного тренера “Барселоны” Рональда Кумана – дело времени, пишут каталонские издания Sport и Mundo Deportivo. Однако Куман все еще остается на своей должности из-за того, что президент “Барсы” Жоан Лапорта не определился с преемником нидерландца. В его списке четыре фамилии: Марсело Гальярдо (“Ривер Плейт”), Хави (“Аль-Садд”), Роберто Мартинес (сборная Бельгии) и Андреа Пирло (экс-тренер “Ювентуса”). MD добавляет, что Лапорта также заинтересован и главным тренером “Челси” Томасом Тухелем.

Руководство "Кривбасса" прекратило сотрудничество с главным тренером команды Геннадием Приходько. 48-летний специалист работал в клубе с 2010 года. СМИ называют две кандидатуры на вакансию: Романа Григорчука и Александра Бабича. По словам двух тренеров, с ними еще никто не контактировал.

Ищет нового тренера и “Минай”, уволивший ранее Василия Кобина. Претендентами на пост главного тренера закарпатского клуба называются экс-тренер тернопольской “Нивы” Игорь Климовский и экс-тренер “Александрии” Владимир Шаран.

Форвард “Зари” Аллахьяр Сайядманеш рассказал о деталях своего арендного соглашения из “Фенербахче”. По словам иранца, в его контракте прописана сумма выкупа в 3,5 миллиона евро. “Если "Заря" захочет, то купит меня", – сказал Аллахьяр.

А Владлен Юрченко, ранее выступавший за “Зарю”, в четверг подписал контракт с черниговской “Десной”.