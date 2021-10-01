Поражение Зари Роме, камбэк Юрченко в УПЛ, передача Ярмоленко. Главные новости за 30.09. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 30 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Заря" в четвертом поединке еврокубков подряд пропускает три гола, но и это не все наши новости на сегодня. Хороший день для Ярмоленко и Харатина, плохой для Зубкова; тренерские перестановки в Каталонии, Кривом Рогу и Закарпатье, детали арендного соглашения форварда "Фенербахче" с луганской "Зарей". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.