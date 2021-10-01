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Поражение Зари Роме, камбэк Юрченко в УПЛ, передача Ярмоленко. Главные новости за 30.09. Аудио

Общие новости
(1 голосов)

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Поражение Зари Роме, камбэк Юрченко в УПЛ, передача Ярмоленко. Главные новости за 30.09. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 30 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеЗаря проиграла Роме, Барселона и Кривбасс в поисках тренера. Главные новости за 30 сентября

"Заря" в четвертом поединке еврокубков подряд пропускает три гола, но и это не все наши новости на сегодня. Хороший день для Ярмоленко и Харатина, плохой для Зубкова; тренерские перестановки в Каталонии, Кривом Рогу и Закарпатье, детали арендного соглашения форварда "Фенербахче" с луганской "Зарей". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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Комментарии (1)
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Greeven (Greenville)
01.10.2021 в 09:26
Зоря хоч одну перемогу дасть?
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