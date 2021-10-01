Шахтер проведет в Киеве детский турнир в память о Сергее Ателькине
Он состоится 9 октября
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Шахтер" организует детский футбольный турнир в честь легендарного нападающего "горняков" Сергея Ателькина.
Он состоится 9 октября на полях УТК имени В. Банникова в Киеве.
Участие в турнире примут дети 7–8 лет, обучающиеся в Shakhtar Football School в Киеве, Броварах и Виннице.
Напомним, Сергей Ателькин выступал за "Шахтер" с 1990 по 2002 год (с перерывом), провел 265 матчей и забил 82 гола. Умер в ночь на 1 октября 2020 года. Ему было 48 лет.
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Источник:ФК Шахтер Донецк
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