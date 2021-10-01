Бывший украинский игрок и арбитр находится в коме после огнестрельного ранения

Бывший украинский арбитр и футболист Андрей Лисаковский находится в коме.

Как сообщает Всеволод Непогодин на своей странице в фейсбуке, в результате конфликта в него выстрелил сосед из ружья. У экс-судьи удалена селезёнка, проведена операция на сердце, плевральной полости, лёгком и кишечнике.

Отметим, Лисаковский играл за ряд украинских, российских и молдавских клубов, а после завершения футбольной карьеры перешел на работу арбитром.

Судейскую карьеру он начал еще в 2002 году, а в 2013-м дебютировал в Премьер-лиге.