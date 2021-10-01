Милевский: Больше ощущаю себя белорусом. Политическую ситуацию в Беларуси не комментирую
Артем говорит, что больше ощущает себя белорусом
Фото: ФК Минай/Автор неизвестен
Экс-форвард сборной Украины
"Я - белорус. Скорее всего, больше ощущаю себя белорусом. Я родился в Минске, но мне и там... Киев и Минск - два родных города. Не могу сказать, что ближе к сердцу.
Нынешняя политическая ситуация в Беларуси? Я осознанно не комментирую это. Я никому не даю комментариев по этой теме. У меня живут родители в Беларуси, этим все сказано", - сказал Милевский.
Напомним, что Милевский в юном возрасте переехал в Киев, получил гражданство и сыграл 50 матчей за сборную Украины.
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Источник:Ходят Слухи
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Комментарии (2)
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hajo32
01.10.2021 в 18:31
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Caballero (Dream country)
01.10.2021 в 17:35
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