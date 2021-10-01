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Милевский: Больше ощущаю себя белорусом. Политическую ситуацию в Беларуси не комментирую

Общие новости
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(2 голосов)

Артем говорит, что больше ощущает себя белорусом

Милевский: Больше ощущаю себя белорусом. Политическую ситуацию в Беларуси не комментирую

Фото: ФК Минай/Автор неизвестен

Новина українською

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский рассказал о своих политических взглядах.

"Я - белорус. Скорее всего, больше ощущаю себя белорусом. Я родился в Минске, но мне и там... Киев и Минск - два родных города. Не могу сказать, что ближе к сердцу.

Нынешняя политическая ситуация в Беларуси? Я осознанно не комментирую это. Я никому не даю комментариев по этой теме. У меня живут родители в Беларуси, этим все сказано", - сказал Милевский.

Напомним, что Милевский в юном возрасте переехал в Киев, получил гражданство и сыграл 50 матчей за сборную Украины.

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В статье: Артем Милевский
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Комментарии (2)
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hajo32
01.10.2021 в 18:31
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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Caballero (Dream country)
01.10.2021 в 17:35
"Я не коментую" - МАНКУРТ.
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