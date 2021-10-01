Милевский: Больше ощущаю себя белорусом. Политическую ситуацию в Беларуси не комментирую

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский рассказал о своих политических взглядах.

"Я - белорус. Скорее всего, больше ощущаю себя белорусом. Я родился в Минске, но мне и там... Киев и Минск - два родных города. Не могу сказать, что ближе к сердцу.

Нынешняя политическая ситуация в Беларуси? Я осознанно не комментирую это. Я никому не даю комментариев по этой теме. У меня живут родители в Беларуси, этим все сказано", - сказал Милевский.