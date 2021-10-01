Международный CS:GO турнир Red Bull Flick 2021 в разгаре

В Украине прошли две первые квалификации Red Bull Flick - международного турнира по CS: GO в формате 2х2 с уникальным набором ландшафта, механик и карт! В них вместе приняли участие более 140 команд. В Национальный финал, который состоится в конце октября, прошли по две лучшие команды из каждой квалификации:

Команда FAMILY из Харькова в составе Седых "" t0rETTT0 "" Данила и Могилко "m4ngust" Кирилла.

Команда SPRAY'N'PRAY: Гордеев "Shara" Александр из Киева и Роман "z1" Полтавченко из Мариуполя.

Команда DAWDAWD: Сикалюк "noiseUp" Дмитрий (Ирпень) и Калайда "Mak" Михаил (Гайсин).

Команда 1PUNCHMAN из Львова в составе Харитонова "Kharik" Максима и Харитонова "zBezda" Артема.

Впереди еще три национальные квалификации – 2, 10 и 16 октября.

Матчи Red Bull Flick 2021 пройдут на пяти кастомных картах: Digital Archives, Control Room, City Palace, Sky Platform и Wi-nG: 5.

А 23 октября лучшие команды квалификаций примут участие в Национальном онлайн-финале.

Что интересного для игроков в этом турнире?

Новые футуристические карты, формат 2х2, жаркие CS:GO противостояния с целью удержать контрольные точки и шанс сыграть с мировыми звездами киберспорта.

Все команды, которые пройдут в национальный онлайн-финал, получат официальный мерч Red Bull Flick и призы от Steelseries: с первого по восьмое место - гарнитуры Steelseries Arctis, а 9 и 10 места - коврики Steelseries QcK.

Победители финала заберут 50 тыс. грн, второе и третье места - 20 тыс. и 10 тыс. соответственно, а 4 и 5 места - игровые мыши Steelseries Rival 3.



Что дальше?

30 октября победители украинского Red Bull Flick примут участие в международной закрытой квалификации для победителей всех стран-участниц. Для выхода в Мировой Финал украинской команде необходимо будет войти в ТОП-8 этого финального раунда.

Решающие противостояния устроят 19-21 ноября в Хельсинки, Финляндия в официальном соревновании Pro-AM Red Bull Flick Invitational, где финалистам также придется бороться с 8 дуэтами игроков из профессиональных киберспортивных команд ENCE, Cloud9, G2, OG, FURIA и BIG.

Призовой фонд Международного Гранд-финала - 50 000 €!





Red Bull Flick - это турнир по CS:GO с новым игровым режимом, созданным специально для команд из двух игроков. Основная цель в Red Bull Flick - захват и удержание одной из трех точек. Глобальный партнер по периферийному оборудованию - SteelSeries. Локально турнир проводится совместно Федерацией киберспорта Украины и медиа-партнерами iSport и UA-Футбол.