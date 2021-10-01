Кополовец: Когда Леоненко такое говорит по отношению ко мне, то конечно, будет ответка

Экс-футболист ряда украинских клубов Михаил Кополовец рассказал о своей словесной перепалке с экспертом "Великого футбола" Виктором Леоненко.

"Я очень хорошо отношусь к критике, когда это делают адекватные люди. Но когда меня критикует человек, который систематически оскорбляет футболистов и некрасиво выражается... Он уже взялся за меня, вспомнил мою фамилию в прямом эфире, потому что ему уже не к кому цепляться. Этот властелин прямого эфира постоянно оскорбляет.

Он сказал, что такого человека как я, нельзя подпускать к стадиону . Ты же человек, который сидит в прямом эфире... Почему я не иду на прямые эфиры и программы? Потому что я не умею красиво говорить с людьми в прямом эфире, я говорю некрасиво, на суржике. Я никогда не буду на программах. Но если ты уже пошел туда, то должен вести себя солидно, а ты оскорбляешь футболистов и тренеров. Даешь оскорбительные клички: чайник, деревянный и т.д.

И когда он такое говорит по отношению ко мне, то, конечно, будет ответка. Он передал мои слова после матча "Рух" – "Динамо" (0:2), когда я сказал, что львовянам надо было играть жестче. Так и есть. Я помню, как мы играли с "Динамо" дома. Я отталкиваюсь от матчей "Карпат" с киевлянами. Я выходил на эти матчи на грани самопожертвования. Это были не матчи, а война. Только так можно отобрать очки у такой команды. Вот что я имел в виду. Я ни в коем случае не призывал к травмам. Но Леоненко должен понимать, что в таких матчах бывают и травмы, потому что это футбол. Выиграть у "Динамо" без борьбы и травм – невозможно. Это все, что я хотел сказать.

Когда он меня начинает оскорблять, я не буду молчать. Да, я эмоционально высказался, но он заслужил такие слова", – сказал Кополовец.