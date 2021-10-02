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Рух обыграл Мариуполь, Кривбасс потерял очки. Главные новости за 2 октября

Общие новости
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Арбитр на "Классическое", вариант для Дентиньо, потеря "Барселоны" - все это в главных новостях за пятницу, 2-е октября

Рух обыграл Мариуполь, Кривбасс потерял очки. Главные новости за 2 октября

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 1-е октября.

"Рух" без особых проблем обыграл "Мариуполь"

Стартовал десятый тур УПЛ. Его начало было положено в Мариуполе, где одноименный коллектив Остапа Маркевича принимал "Рух". Для гостей игра сложилась достаточно просто. До перерыва они успели забить дважды, после чего не позволили сопернику создать много моментов. Голы на счету Таллеса и Климчука. Львовский коллектив поднялся на восьмое место, "Мариуполь" - замыкает турнирную таблицу.

"Кривбасс" вновь теряет очки, "Олимпик" обыгрывает "Подолье"

В первом игровом дне 11-го тура Первой лиги прошло три матча. Наибольшее внимание привлекала встреча "Оболони" и "Кривбасса". Последние не так давно расстались с главным тренером, но это им на пользу не пошло. С "пивоварами" они поделили очки, сыграв вничью 0:0. Помимо этого, стоит отметить победу "Олимпика", забившего гол в ворота "Подолья" на 90+6 минуте, а также викторию "ВПК-Агро". Последние минимально одолели "Краматорск".

32-летний Александр Шандор будет работать на матче "Динамо" - "Шахтер"

Названа судейская бригада, который обслужит главный матч полугодия - "Украинское Классическое" между "Динамо" и "Шахтером". Главный судья - 32-летний Александр Шандор, сын известного судьи Андрея Шандора. Помогать судье будут Шлончак и Запороженко. За ВАР будет отвественна Екатерина Монзуль из Харькова. Стоит отметить, что Александр Шандор ранее никогда не работал на матчах между двумя грандами УПЛ.

Форвард "Шахтера" близок к переходу в "Коринтианс"

32-летний Дентиньо вероятнее всего покинуть "Шахтер" зимой. Его контракт с "горняками" действителен до конца 2021-го года, и стороны, судя по всему, не собираются его продлевать. Как сообщает зарубежный источник Torcedores, в последние месяцы нападающий ведет переговоры с "Коринтиансом". Бразильский клуб заинтересован в трансфере. За "Шахтер" Дентиньо успел провести 194 матча, забить 28 голов и отдать 16 голевых передач.

Два игрока "Динамо" U19 в сборной недели ЛЧ

УЕФА продолжает подводить итоги еврокубковой недели. На этот раз они опубликовали сборную лучших футболистов второго тура юношеской Лиги Чемпионов. В ней - сразу два футболиста киевского "Динамо". Честь оказаться в команде выпала двум вингерам - Самба Диалло и Назару Волошину. Первый отметился дублем в ворота "Баварии", второй - нанес один точный удар. После двух туров молодежка киевлян лидирует в своей группе, имея в активе шесть очков, восемь забитых и ноль пропущенных.

"Барселона" теряет с Педри перед матчем с "Атлетико"

В прошлом сезоне испанец Педри провел наибольшее количество матчей среди всех полевых игроков. В этой кампании дела идут не лучшим образом. Как сообщает пресс-служба каталонцев, полузащитник пропустит ближайший матч из-за повреждения бедра. На этих выходных "Барселона" сыграет против "Атлетико" в центральной встречи тура. Поговаривают, что в случае поражения, коуч каталонцев Рональд Куман может быть уволен.

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