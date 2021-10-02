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Милевский: Бутылку вина в день - нормально себя чувствую

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(1 голосов)

Артем относится к алкоголю размеренно

Милевский: Бутылку вина в день - нормально себя чувствую

Фото: ФК Минай/Автор неизвестен

Новина українською

Экс-форвард киевского "Динамо" Артем Милевский поделился мыслями насчет употребления алкоголя.

– Сейчас тебя ничего не ограничивает. Сколько ты можешь выпить вина, чтобы ощущать себя нормально?

– Бутылку вина в день – нормально себя чувствую. Крепче ничего не пью, только красное вино. Лето закончилось – апероль можно было выпить. Многие пьют, это вообще легкий напиток. Я люблю выпить, я этого не скрывал и не скрываю, но я же не веду себя, как не знаю кто – не меняется сознание, поведение. Зачем пить? Настроение поднимается. Сейчас каждый день не пью.

– Было, что каждый день выпивал?

– По бокалу вина в день ведь можно. Такое бывало периодами.

– Бывало, что сам пьешь?

– Нет, такого не бывало. Под фильм или сериал можно – нарезочку за винишком. Мне кажется, не один я такой. Что здесь такого?

– Нет страха по поводу зависимости?

– Нет, – сказал Милевский.

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В статье: Артем Милевский
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Комментарии (2)
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haymov18 (Днепр )
03.10.2021 в 00:06
Такие ребята не унывают...
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ВасяКулебяка (Козливка)
02.10.2021 в 23:49
Алкашура чтоты несешь что бы было в стране еслиб каждый день каждый выпивал бутылку вина,
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