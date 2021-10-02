Милевский: Бутылку вина в день - нормально себя чувствую
Артем относится к алкоголю размеренно
Фото: ФК Минай/Автор неизвестен
Экс-форвард киевского "Динамо" Артем Милевский поделился мыслями насчет употребления алкоголя.
– Сейчас тебя ничего не ограничивает. Сколько ты можешь выпить вина, чтобы ощущать себя нормально?
– Бутылку вина в день – нормально себя чувствую. Крепче ничего не пью, только красное вино. Лето закончилось – апероль можно было выпить. Многие пьют, это вообще легкий напиток. Я люблю выпить, я этого не скрывал и не скрываю, но я же не веду себя, как не знаю кто – не меняется сознание, поведение. Зачем пить? Настроение поднимается. Сейчас каждый день не пью.
– Было, что каждый день выпивал?
– По бокалу вина в день ведь можно. Такое бывало периодами.
– Бывало, что сам пьешь?
– Нет, такого не бывало. Под фильм или сериал можно – нарезочку за винишком. Мне кажется, не один я такой. Что здесь такого?
– Нет страха по поводу зависимости?
– Нет, – сказал Милевский.
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