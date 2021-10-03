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Ворскла не отдает третье место, поражение Барсы, ничья МЮ. Главные новости за 2 октября

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А также новый тренер Кривбасса, победы Днепра-1 и Колоса, лидерство Челси

Ворскла не отдает третье место, поражение Барсы, ничья МЮ. Главные новости за 2 октября

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 2 октября

Колос поднимается в середину турнирной таблицы

Коваливская команда принимала "Черноморец". В первом тайме Лысенко забил, выполнив акробатический этюд, но Смирный ответил не менее эффектно - пятой подправил прострел от партнера. На 57-й минуте Сергей Кузнецов выпустил на замену Ренана Оливейру, а на 58-й бразилец фактически первым касанием отправил мяч в сетку ворот одесситов. Те активно шли вперед, но несколько сейвов совершил кипер "Колоса" Фесюн. В итоге - 2:1 в пользу "Колоса", который поднялся на девятое место.

Ворскла и Днепр-1 синхронно побеждают

"Днепр-1" играл на выезде с "Львовом" и для победы ему хватило одного гола. Его автором стал Артем Довбык, для которого это пятый гол в чемпионате. "Ворскла" не смогла пробить "Ингулец" в первом тайме, но после перерыва доказала свое преимущество. Новичок Рангел открыл счет, а затем дублем выстрелил Оливье Тилль. У люксембуржца тоже пять забитых мячей, а еще четыре результативные передачи. "Ворскла" продолжает занимать третье место, "Днепр-1" поднялся на четвертую строчку с отставанием от полтавчан в два балла.

Металлист выиграл десятый матч, Кривбасс определился с тренером

В Первой лиге состоялось два матча. "Ужгород" одержал первую победу в сезоне, одолев "Кремень" 2:0. Закарпатцы остаются последней командой в турнирной таблице. На другом полюсе "Металлист" увеличил свое преимущество над ближайшим преследователем до десяти очков. Хотя харьковчанам пришлось непросто - "Нива" забила первой, но еще в первом тайме Подлипенец сравнял, а затем Пейшоту сделал счет 2:1. Между тем "Кривбасс" объявил о назначении нового тренера - им стал не Роман Григорчук, как ранее сообщали СМИ, а Александр Бабич, ранее возглавлявший "Черноморец" и "Мариуполь".

Атлетико наносит очередное поражение Барселоне

Каталонцы играли против действующего чемпиона на фоне разгрома от "Бенфики" в Лиге Чемпионов и постоянных разговоров о возможной отставке Рональда Кумана. Но исправить ситуацию не удалось. В первом тайме Тома Лемар открыл счет, а затем Луис Суарес с паса того же француза удвоил преимущество. У "Барселоны" было несколько шансов хотя бы сократить отставание, однако сейчас команда не в том состоянии. "Атлетико" догнал "Реал", но сливочные свой матч сыграют в воскресенье. "Барса" - девятая.

Челси ситуативно вышел на первое место в АПЛ

Тур в АПЛ открывал матч между МЮ и "Эвертоном". Сульшер удивил тем, что оставил Роналду в резерве. Это не помешало красным дьяволам забить первыми - отличился Марсьяль. Криштиану вышел во втором тайме, но после этого Таунсенд выровнял положение. В итоге все завершилось ничьей 1:1. Обе команды догнали "Ливерпуль" по набранным очкам (а еще "Брайтон", который сыграл вничью с "Арсеналом"). А вот "Челси" дожал "Саутгемптон" (3: ) - Вернер и Чилвел забивали, уже когда святые играли в меньшинстве после удаления Вард-Прауза. Аристократы теперь лидеры, но нас ожидает матч "Ливерпуль" - "Манчестер Сити".

Интер добывает волевую победу, Ювентус сильнее в дерби

Соперник "Шахтера" в Лиге Чемпионов пропустил первым в игре с "Сассуоло", но во втором тайме вышел Джеко и сразу с сравнял счет, а затем Лаутаро Мартинес реализовал пенальти. "Интер" обошел "Милан" и сократил отставание от "Наполи" до одного очка. Впрочем, конкуренты свои матчи в туре еще не сыграли. "Ювентус" тем временем одолел "Торино" благодаря голу Локателли на 86-й минуте. Туринцы уже восьмые, рядом с "Аталантой".

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