Таран, Сон и даже Маркевич. Евгений Яровенко рассказал о матче ветеранов Днепра и сборной Украины

Зрители, которые придут на стадион "Днепр-Арена", станут свидетелями интересного поединка, в котором будет задействована целая россыпь звезд футбола. Вывеска говорит сама за себя – ветераны "Днепра" против ветеранов сборной Украины. Матч, который начнется в 14:00, посвящен 30-летию независимости Украины.

О том, как зарождалась идея его проведения и кто в нем сыграет, рассказал один из его организаторов, олимпийский чемпион 1988 года Евгений Яровенко.

- Идея проведения этого матча возникла давно, но из-за ситуации с коронавирусом и пандемией она не могла быть реализована, - говорит он. – После того, как в 2018 году был организован матч, посвященный 100-летию футбольного клуба "Днепр", подобные мероприятия в городе не проводились. Поскольку я являюсь вице-президентом Ассоциации ветеранов "Днепра", то не даю скучать бывшим футболистам нашего клуба. Находим возможности для проведения игр с их участием в разных городах Украины. В этом году уже успели съездить с такими визитами в Мариуполь, Кобеляки, планируем съездить в Кривой Рог, да и с ветеранами харьковского Металлиста" сыграть.

Мысль же сделать праздник всеукраинского масштаба возникла еще несколько лет назад. Ее мы вместе с коллегами предложили главе Федерации футбола Днепропетровской области Виктору Андрухиву, поставив при этом в известность и главу УАФ Андрея Павелко. Идея нашла поддержку, после чего оставалось выбрать дату и соперника. Сначала хотели пригласить ветеранов киевского "Динамо", а затем и донецкого "Шахтера". Но потом приняли коллегиальное решение сделать предложение сборной Украины, возглавляемой выдающимся в прошлом игроком Анатолием Демьяненко.

После того, как мы обговорили с ним и всеми заинтересованными сторонами этот вопрос, начали заниматься организацией матча. Это было полтора месяца назад, однако время пролетело быстро. Теперь мы оказались на пороге футбольного праздника, который, уверен, вызовет интерес у большой армии болельщиков. В составе команды "Днепр" на поле будет участвовать четыре поколения футболистов – 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х годов. Самый возрастной из них – 72-летний Василий Лябик, который выступал в "Днепре" еще около пятидесяти лет назад. Изъявил желание сыграть в этом матче и бывший главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич, доведший команду до финала Лиги Европы. Из тех, кто завоевывал славу "Днепра" в 80-х годах, сыграют Сергей Башкиров, Олег Таран, Сергей Пучков, Александр Червоный, Юрий Миргородский, Евгений Яровенко, Алексей Чередник, Владимир Багмут, Эдуард Сон. Что касается игроков, выступавших в 90-х, то это Александр Поклонский, Олег Шелаев, Александр Грицай, Юрий Максимов.

А вот один из ребят помоложе - Сергей Назаренко, будет играть за сборную Украины, так как в свое время достаточно удачно выступал в ее рядах. Кроме него, участниками матча станут такие легендарные личности советского и украинского футбола, как Анатолий Демьяненко, Олег Протасов, Алексей Михайличенко, Василий Рац, Александр Заваров, Владислав Ващук, Юрий Дмитрулин, Сергей Нагорняк, Алексей Белик, Вячеслав Шевчук, Сергей Шищенко.

По словам Евгения Яровенко, в списке людей, в разное время игравших либо работавших в "Днепре", значится ни много ни мало 80 человек.

- Мы не забыли и тренеров, которые в свое время стояли у руля "Днепра" - Александра Лысенко, Николая Федоренко, Николая Павлова, Владимира Кобзарева. А вот Леонид Колтун и Вячеслав Грозный, к сожалению, не смогут приехать. Пригласили на этот футбольный праздник мы также всех жен – вдов тех игроков, которых с нами, к сожалению, уже нет. Будем рады видеть их на стадионе в воскресенье. Предшествовать матчу будет концертная программа, и могу заверить, что все делается на высшем уровне. Уверен, болельщикам будет интересно. Многие из них имеют возможность стать обладателями сувениров в виде вымпелов, кружек и другой атрибутики, приуроченной к этому дню. В частности, мячи с автографами футболистов будут выбиваться на трибуны "Днепр-Арены". На этом футбольном празднике вход на стадион будет свободным.