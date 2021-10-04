Леоненко: Я вообще не так много пил, как многие говорили
Это все слухи, вранье и провокация
footballua.tv
51-летний экс-форвард "
"После окончания карьеры я не спился. Я вообще не так много пил, как многие говорили", — отметил Леоненко.
Напомним, что последним профессиональным клубом Леоненко было "Закарпатье", цвета которого он защищал с 2000 по 2002 годы.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Популярное сейчас
- Петраков: Вместо того, чтобы поддержать команду, меня две недели обливали дерьмом и грязью
- Петраков: О Малиновском я уже сказал всю правду, но правда в нашей стране никому не нужна
- Динамо сохраняет отрыв от Шахтера, Ворскла выходит на третье место. Таблица УПЛ 2021/22
- Нагельсманн: В Бундеслиге Динамо занимало бы 10-е место
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
wist15 (Киев)
04.10.2021 в 21:53
Ответить
+4
-1
skrudch (Донецьк,Ясіня)
04.10.2021 в 21:52
Ответить
+4
-1
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.10.2021 в 21:27
Ответить
+1
-2
Динамiт (Василькiв)
04.10.2021 в 21:06
Ответить
+5
-2
Alex7Chapman (Кропивницький)
04.10.2021 в 21:54
Ответить
+3
-1
Лучшие букмекеры
загрузка...