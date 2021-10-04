Леоненко: Я вообще не так много пил, как многие говорили

51-летний экс-форвард " Динамо " и сборной Украины Виктор Леоненко заверяет, что слухи о его пристрастии к алкоголю сильно преувеличены.

"После окончания карьеры я не спился. Я вообще не так много пил, как многие говорили", — отметил Леоненко.

Напомним, что последним профессиональным клубом Леоненко было "Закарпатье", цвета которого он защищал с 2000 по 2002 годы.