  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Леоненко: Я вообще не так много пил, как многие говорили
В тренде

Леоненко: Я вообще не так много пил, как многие говорили

Общие новости
(1 голосов)

Это все слухи, вранье и провокация

Леоненко: Я вообще не так много пил, как многие говорили

footballua.tv

Новина українською

51-летний экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко заверяет, что слухи о его пристрастии к алкоголю сильно преувеличены.

"После окончания карьеры я не спился. Я вообще не так много пил, как многие говорили", — отметил Леоненко.

Напомним, что последним профессиональным клубом Леоненко было "Закарпатье", цвета которого он защищал с 2000 по 2002 годы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Леоненко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
wist15 (Киев)
04.10.2021 в 21:53
Леон - " я не пил, вернее не много... ну окей,много, не не так как многие думают"
Ответить
+4
-1
skrudch (Донецьк,Ясіня)
04.10.2021 в 21:52
Ти пропив свій талант,як і інші алкаші))))Багато талановитих людей,які не бухали грали в Європі)))
Ответить
+4
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.10.2021 в 21:27
Не пей много!
Ответить
+1
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
04.10.2021 в 21:06
Cкажи товстопопа Леонора, що неприємно, коли тебе в пресі брудом поливають ! А ти сам котолюб скільки років гадив, калічив людям кар"єру ...
Ответить
+5
-2
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
04.10.2021 в 21:54
Динамiт (Василькiв)
Ответить
+3
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...