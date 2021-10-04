Леоненко: Кополовца никто не знает как футболиста. Ударить в подкате - мозгов не надо

Экс-игрок "Динамо", а нынче эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко аргументировал свою позицию в конфликте с Михаилом Кополовцом.

"Я хочу, чтобы ребята играли в футбол, а не за голеностопами гонялись. Кополовца никто не знает как футболиста. Я не люблю, когда лупят по ногам. Для того чтобы разбежаться и ударить в подкате - мозгов не надо", - сказал Леоненко.