Леоненко: Кополовца никто не знает как футболиста. Ударить в подкате - мозгов не надо
Конфликт входит в новую фазу
скриншот youtube
Экс-игрок "Динамо", а нынче эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко аргументировал свою позицию в конфликте с Михаилом Кополовцом.
"Я хочу, чтобы ребята играли в футбол, а не за голеностопами гонялись. Кополовца никто не знает как футболиста. Я не люблю, когда лупят по ногам. Для того чтобы разбежаться и ударить в подкате - мозгов не надо", - сказал Леоненко.
Напомним, что в одном из эфиров Леоненко заявил, что "
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (3)
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Кююмалайнен (Київ)
04.10.2021 в 23:59
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Serega1111 (Киев)
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Orest_ua (Kyiv)
04.10.2021 в 23:41
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