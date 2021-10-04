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Леоненко: Кополовца никто не знает как футболиста. Ударить в подкате - мозгов не надо

Общие новости
(1 голосов)

Конфликт входит в новую фазу

Леоненко: Кополовца никто не знает как футболиста. Ударить в подкате - мозгов не надо

скриншот youtube

Новина українською

Экс-игрок "Динамо", а нынче эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко аргументировал свою позицию в конфликте с Михаилом Кополовцом.

"Я хочу, чтобы ребята играли в футбол, а не за голеностопами гонялись. Кополовца никто не знает как футболиста. Я не люблю, когда лупят по ногам. Для того чтобы разбежаться и ударить в подкате - мозгов не надо", - сказал Леоненко.

Напомним, что в одном из эфиров Леоненко заявил, что "такие, как Кополовец, не должны даже к стадиону подходить", на что Кополовец не менее экспрессивно ответил.

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В статье: Михаил Кополовец Виктор Леоненко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Кююмалайнен (Київ)
04.10.2021 в 23:59
Пошёл кипяток... Есть битва экстрасенсов, а здесь битва интеллектуалов
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+1
0
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Serega1111 (Киев)
04.10.2021 в 23:47
Как бабы базарные
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0
-1
Orest_ua (Kyiv)
04.10.2021 в 23:41
Алкаш
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+1
0


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