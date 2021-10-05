Потери сборной, пресс-конференция Петракова, Раньери в АПЛ. Главные новости за 4 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 4 октября

В понедельник начался октябрьский сбор национальной команды. Исполняющий обязанности главного тренера сборной Александр Петраков сразу же сообщил о кадровых потерях. Против сборных Финляндии и Боснии не сыграют Виталий Миколенко, Виталий Буяльский, Денис Бойко и Александр Зинченко. Об игроке "Манчестер Сити" было известно давно, а вот "динамовцы" выбыли из-за травм (голкипер - по семейным обстоятельствам). Чтобы компенсировать потерю Миколенко, Петраков вызвал в сборную защитника "Динамо" Шабанова. Интересно, что Артем в текущем сезоне принял участие лишь в трех матчах.

На пресс-конференции, посвященной сборам, Александр Петраков много внимания уделил конфликту между ним и Малиновским. Тренер заявил, что он сказал всю правду, но "правда в нашей стране никому не нужна". Он также возмутился критикой со стороны СМИ: "Вместо того, чтобы поддержать команду, меня две недели таким дерьмом и грязью поливали". Поэтому Александр Васильевич, как сам подчеркнул, решил теперь не читать прессу.

Из-за попадания Львовской области в красную карантинную зону возникли опасения, что матч отбора к ЧМ Украина - Босния и Герцеговина будет перенесен в другой город. Однако в УАФ заявили, что изменений пока не предвидится. Арена Львов не будет заполнена максимально (ожидается около 20 000 болельщиков), вход будет возможен только после предъявления документа, удостоверяющего личность, и после температурного скрининга. Конечно, все болельщики должны быть в масках, прикрывающие нос и рот. Игра запланирована на 12 октября.

Киевский клуб объявил о подписании новых соглашений с голкипером Георгием Бущаном и защитником Ильей Забарным. Контракт продлен на пять лет. Бущан играет за первую команду с 2017-го года, Забарный дебютировал в основе "Динамо" год назад.

Создатель одного из крупнейших футбольных чудес в 21-м веке Клаудио Раньери снова возглавил клуб английской Премьер-лиги. 69-летний итальянский специалист возглавил "Уотфорд", который накануне уволил испанца Хиско Муньоса. Новая команда Раньери сейчас занимает 15-е место, первый матч под руководством Клаудио сыграет против "Ливерпуля". Для итальянца это уже четвертая команда в АПЛ, ранее он тренировал "Челси", "Лестер", с которым в 2016-м выиграл чемпионат, и "Фулхэм", последним его местом работы была "Сампдория".

Испанские СМИ давно пишут о том, что кресло под голландцы сильно шатается. Однако проблема в том, что в случае увольнения клубу придется заплатить немалую сумму, а у "Барселоны" ее нет. Поэтому президент Жоан Лапорта после очередной неудачной игры (поражения от "Атлетико" 0:2) заявил, что Куман продолжает свою работу. Впрочем, Marca сообщает, что следующим знаковым рубежом для тренера будет игра с "Реалом", которая запланирована на 24 октября.