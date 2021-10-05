Обида Петракова, потери сборной, контракты лидеров Динамо. Главные новости за 04.10. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 4 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Кадровые потери сборной Украины, обида Александра Петракова на журналистов, но и это не все наши новости на сегодня. Потенциальный перенос поединка против боснийцев из Львова, продление контрактов ведущих игроков "Динамо", возвращение Раньери в АПЛ и сложности в разрыве трудового договора между "Барселоной" и Рональдом Куманом. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.