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Обида Петракова, потери сборной, контракты лидеров Динамо. Главные новости за 04.10. Аудио

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Обида Петракова, потери сборной, контракты лидеров Динамо. Главные новости за 04.10. Аудио

UA-Футбол

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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 4 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеПотери сборной, пресс-конференция Петракова, Раньери в АПЛ. Главные новости за 4 октября

Кадровые потери сборной Украины, обида Александра Петракова на журналистов, но и это не все наши новости на сегодня. Потенциальный перенос поединка против боснийцев из Львова, продление контрактов ведущих игроков "Динамо", возвращение Раньери в АПЛ и сложности в разрыве трудового договора между "Барселоной" и Рональдом Куманом. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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