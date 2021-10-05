  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Нападающий, телеведущий, эксперт. Сегодня День рождения у Виктора Леоненко
В тренде

Нападающий, телеведущий, эксперт. Сегодня День рождения у Виктора Леоненко

Общие новости
(2 голосов)

Праздник и у его котов

Нападающий, телеведущий, эксперт. Сегодня День рождения у Виктора Леоненко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Виктор Евгеньевич Леоненко родился 5 октября 1969 года. В прошлом – советский и украинский нападающий, сегодня он работает экспертом на телеканалах "Футбол".

Защищал цвета тюменского "Геолога", московского "Динамо". В 1992-м году переехал в Украину, где начал выступать за киевское "Динамо". За "бело-синих" Леоненко выступал по 1998-й, под занавес карьеры в столице он играл за "Динамо-2" и "Динамо-3" из-за конфликта с Лобановским. Затем выступал за киевский "ЦСКА", после чего повесил бутсы на гвоздь в "Закарпатье". Футболист вызывался в сборную Украины в период своих лучших выступлений за "Динамо".

15 сентября 1993 года в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов 1993/1994 "Динамо" (Киев) – "Барселона" (Барселона) (3:1) Леоненко забил 2 мяча, которые принесли киевлянам победу.

14 сентября 1994 года в первом матче группового турнира розыгрыша Лиги чемпионов 1994/1995 "Динамо" (Киев) – "Спартак" (Москва) (3:2) киевляне проигрывали по ходу встречи 0:2, но сравняли счет – два гола на счету Леоненко, – и в итоге добились победы.

Читайте такжеЛеоненко: Кополовца никто не знает как футболиста. Ударить в подкате - мозгов не надо

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Леоненко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (13)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Бутига (Чернигов)
05.10.2021 в 14:21
Для тех кто гонит на Витю, он лучший игрок Украины своего времени.Да, он косноязычен. Но в футболе разбирается уж получше любого из нас.
Ответить
0
0
1395816 (Харьков)
05.10.2021 в 14:01
Виктор лучший, а лучшие всегда с проблемами, но его и слушать приятно и играл он не чета Селезневу!!!! Витя , кому ты забивал, Шепетовке? Так вот Ок. Барселоне и Спартаку !!!!
Ответить
+1
0
DesnaUA (Чернигов)
05.10.2021 в 13:28
Витя выставной)
Ответить
0
0
Cerega15 (Kherson)
05.10.2021 в 13:20
Нападающий, телеведущий, эксперт, овно.
Ответить
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.10.2021 в 13:14
Звисає пузо нижче члена, локшина сиплеться із вух, Вітюша служить у Ахмета, Вітюша Пєнісова друг.
Ответить
+2
0
DesnaUA (Чернигов)
05.10.2021 в 13:28
Прекрасный тост!
Ответить
0
0
avatar
satellite (Харьков)
05.10.2021 в 12:57
Здоровья и всех благ!!!
Ответить
+1
-1
DesnaUA (Чернигов)
05.10.2021 в 12:54
Уже в каку наверное)))
Ответить
0
0
Dortmund 09 (Киев)
05.10.2021 в 12:48
С Днем Рождения, Виктор Евгеньевич! Всего Вам самого наилучшего!
Ответить
+1
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.10.2021 в 12:23
С днюхой!
Ответить
+2
-1
Golfik25 (Киев)
05.10.2021 в 11:37
С праздником тебя крыса бухая. Ведра тебе палёной водки.
Ответить
+7
-5
Wille_kiev (Украина)
05.10.2021 в 11:25
Шкура продажная
Ответить
+5
-3
FCZK-1922 (Кировоград)
05.10.2021 в 11:24
Витя здоровья тебе, а с таким образом жизни это самое важное, и мозгов горстку хотя бы под старость.
Ответить
+3
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...