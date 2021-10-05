Нападающий, телеведущий, эксперт. Сегодня День рождения у Виктора Леоненко
Праздник и у его котов
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Виктор Евгеньевич Леоненко родился 5 октября 1969 года. В прошлом – советский и украинский нападающий, сегодня он работает экспертом на телеканалах "Футбол".
Защищал цвета тюменского "Геолога", московского "Динамо". В 1992-м году переехал в Украину, где начал выступать за киевское "Динамо". За "бело-синих" Леоненко выступал по 1998-й, под занавес карьеры в столице он играл за "Динамо-2" и "Динамо-3" из-за конфликта с Лобановским. Затем выступал за киевский "ЦСКА", после чего повесил бутсы на гвоздь в "Закарпатье". Футболист вызывался в сборную Украины в период своих лучших выступлений за "Динамо".
15 сентября 1993 года в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов 1993/1994 "Динамо" (Киев) – "Барселона" (Барселона) (3:1) Леоненко забил 2 мяча, которые принесли киевлянам победу.
14 сентября 1994 года в первом матче группового турнира розыгрыша Лиги чемпионов 1994/1995 "Динамо" (Киев) – "Спартак" (Москва) (3:2) киевляне проигрывали по ходу встречи 0:2, но сравняли счет – два гола на счету Леоненко, – и в итоге добились победы.
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