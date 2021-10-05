После аварии Лучи проходит восстановление в Италии
Скоро функционер вернется в Украину
uaf.ua
Глава судейского комитета УАФ Лучано Лучи уже почти восстановился после аварии и выполняет свои обязанности в удаленном режиме, находясь в Италии. Его приезд в Украину ожидается 19-20 октября.
Отмечается, все участники резонансного ДТП уже выписались из больницы. Кроме Лучи, вернулся к работе его помощник Роман Лишень, а вот водитель, в результате аварии переживший инфаркт, сейчас проходит восстановление в одном из санаториев.
Напомним, что авария произошла 23 августа в 15.45 в Дарницком районе Киева. Автомобиль Ford, в котором находились Луче, его помощник Роман Лишень и водитель, стоял на перекрестке, остановившись на красный свет светофора. В этот момент в него врезался другой автомобиль.
В результате ДТП 72-летний Лучи, его помощник и водитель получили травмы различной степени тяжести.
Популярное сейчас
- Финляндия потеряла четырех игроков перед Украиной. Одному из них запретили летать
- "Мы – Одесса, вы – дерьмо". Ультрас Черноморца вывесили баннер в адрес команды
- Матч Второй лиги не состоится. Хозяева не имеют возможности провести игру
- Бывший украинский игрок и арбитр находится в коме после огнестрельного ранения
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца
Новости по теме
- 17:19 Украинские Поворознюк: Пока Колос был без денег, где он был. Сейчас, наверное, что-то кому-то платит, я не знаю
- 22:48 Украинские Арбитр правильно не назначил пенальти на Селезневе, но желтая лишняя - эксперт
- 21:15 Украинские Гельзин недоволен решением Апелляционного комитета и намерен идти в Лозанну