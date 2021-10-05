После аварии Лучи проходит восстановление в Италии

Глава судейского комитета УАФ Лучано Лучи уже почти восстановился после аварии и выполняет свои обязанности в удаленном режиме, находясь в Италии. Его приезд в Украину ожидается 19-20 октября.

Отмечается, все участники резонансного ДТП уже выписались из больницы. Кроме Лучи, вернулся к работе его помощник Роман Лишень, а вот водитель, в результате аварии переживший инфаркт, сейчас проходит восстановление в одном из санаториев.

Напомним, что авария произошла 23 августа в 15.45 в Дарницком районе Киева. Автомобиль Ford, в котором находились Луче, его помощник Роман Лишень и водитель, стоял на перекрестке, остановившись на красный свет светофора. В этот момент в него врезался другой автомобиль.

В результате ДТП 72-летний Лучи, его помощник и водитель получили травмы различной степени тяжести.