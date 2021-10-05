Григорий Суркис: Покидая пост главы ФФУ, я оставил на счетах 37 млн долларов

Экс-глава ФФУ Григорий Суркис в эфире канала "Бомбардир" поделился мнением о работе УАФ под руководством Андрея Павелко.

"Я имею огромный опыт руководства и клубом, и премьер-лигой и ПФЛ, и федерацией футбола. И могу твердо говорить о том, что определенные лица, которые сегодня руководят украинским футболом, они, наверное, больше думают о некоторых популистских вещах, чем о развитии футбола. Я бы посоветовал им сделать определенные выводы из того, что творится с украинским футболом в последние годы.

Прежде всего нужно наладить систему, связанную с тем, чтобы клубы были уверены в том, что все справедливо, что есть конкурентоспособность, что ко всем клубам есть одинаковое отношение.

Невозможно сегодня представить, что есть один клуб, завоевавший право попасть в премьер-лигу, а ему говорят: "Нет. Этого невозможно сделать, потому что у вас что-то со стадионом не так". А другой клуб, который поехал путешествовать по Украине – из Ровно – неожиданно, не имея тоже стадиона, попал не по спортивному принципу в соревнования под эгидой УПЛ. Это только маленький пример, который дает мне право на сегодня говорить, что всегда нужно руководствоваться спортивной составляющей. А потом все остальное.

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Между прочим, скажу откровенно, за все годы, когда федерацию футбола возглавил господин Павелко, нигде нет утечки информации, что сделан аудит и его можно посмотреть. Я 12 лет руководил федерацией. Покидая свой пост, я оставил на ее счетах 37 млн долларов, современную инфраструктуру, которой пользуется и теперешняя каденция. Задайте вопрос им, а могут ли они сказать, каким образом есть возможность ознакомиться, сколько средств в течение 2015-2021 гг. получила УАФ? Вы не найдете никакой информации по этому поводу.

Я приведу один пример и больше ничего не буду говорить. Когда Блохин со своей командой попал в 2006 году в 1/4 финала чемпионата мира, то не за счет средств федерации футбола, а за счет моего собственного кармана, за счет средств меценатов они получили 8,5 млн долларов. Пусть мне сегодня покажут, сколько средств получила сборная за попадание в 1/4 финала чемпионата Европы. Это очень короткое резюме.

Я не понимаю, каким образом федерация футбола, которая является наиболее богатой в украинском спорте, где лицензию выдает минспорта на профессиональную деятельность, не может удосужиться, чтобы аудит был сделан. Но я считаю, что когда-нибудь настанет такое время, когда клубы, которые проглотили то, что президент УЕФА вместе с исполкомом выделили каждой федерации во время коронавируса 4,5 млн евро... Где эти средства? Эти средства также никто не видел, и никто не знает, куда они пошли", – сказал Суркис.