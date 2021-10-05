В Киеве за 50 млн грн отремонтируют НСК Олимпийский
Касаться он будет, в основном, легкоатлетических секторов
Фото: ФК Шахтер Донецк
В Киеве грядёт очередной ремонт НСК "Олимпийский", который будет стоить 49,67 млн гривен.
Как сообщает сайт Prozorro, на арене планируется установить новые беговые дорожки, инженерные, теплокоммуникационные сети, прочистить канализацию и закупить спортивное оборудование.
Расходы подрядчика составят 20,96 млн гривен, материальные ресурсы обойдутся в 13,73 млн гривен, зарплата – 3,89 млн гривен. Прибыль подрядчика должна составить 291 тыс. грн.
Также планируются и некоторые закупки - за защитное ограждение для метания молота заплатят 1,21 млн грн. За 288 тыс. гривен. закупят стойки для прыжка с шестом (регулировка высоты от 1,5 до 6,35 метра). Также 784 тыс. гривен заплатят за "место приземления для прыжка с шестом" – набор специальных матов.
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