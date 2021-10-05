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В Киеве за 50 млн грн отремонтируют НСК Олимпийский

Общие новости
(1 голосов)

Касаться он будет, в основном, легкоатлетических секторов

В Киеве за 50 млн грн отремонтируют НСК Олимпийский

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

В Киеве грядёт очередной ремонт НСК "Олимпийский", который будет стоить 49,67 млн гривен.

Как сообщает сайт Prozorro, на арене планируется установить новые беговые дорожки, инженерные, теплокоммуникационные сети, прочистить канализацию и закупить спортивное оборудование.

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Расходы подрядчика составят 20,96 млн гривен, материальные ресурсы обойдутся в 13,73 млн гривен, зарплата – 3,89 млн гривен. Прибыль подрядчика должна составить 291 тыс. грн.

Также планируются и некоторые закупки - за защитное ограждение для метания молота заплатят 1,21 млн грн. За 288 тыс. гривен. закупят стойки для прыжка с шестом (регулировка высоты от 1,5 до 6,35 метра). Также 784 тыс. гривен заплатят за "место приземления для прыжка с шестом" – набор специальных матов.

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В статье: НСК Олимпийский
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Комментарии (3)
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аалекс ( Крым)
05.10.2021 в 19:52
Интересно Суркис и Ахметов помогут финансами.
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0
-1
avatar
Romerik (YNWA)
05.10.2021 в 20:13
Ты бы, арендуя квартиру, скидывался с собственниками на ремонт в ванной?
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+1
0
янковский ян (Запорожье)
05.10.2021 в 19:50
Как же у нас любят пилить бюджет на ремонтах
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+2
0


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