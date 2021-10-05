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Павелко, Беленюк, Михайличенко, Демьяненко и Протасов обсудили сотрудничество с партнерами из США

Общие новости
(2 голосов)

УАФ наращивает сотрудничество с партнерами из США

Павелко, Беленюк, Михайличенко, Демьяненко и Протасов обсудили сотрудничество с партнерами из США

facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, что функционеры Ассоциации провели встречу с партнерами из США.

"В Доме футбола на мое приглашение побывала делегация наших добрых друзей из США – руководителей и представителей органов власти Нью-Йорка, а также украинской диаспоры.

Гости из Америки были приятно впечатлены гостеприимством и доброжелательностью украинцев, о чем живо рассказывали во время встречи. Также гости акцентировали внимание на высоком уровне толерантности в нашем государстве в целом, и футбольного сообщества в частности.

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В качестве примера привели впечатление о посещении центрального матча 10-го тура УПЛ "Динамо" – "Шахтер", перед началом которого, по инициативе УАФ, была объявлена ​​минута молчания, посвященная 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра, во время которой около 30 тысяч зрителей на НСК "Олимпийский" помянули жертв этого ужасного преступления.

Вместе с олимпийским чемпионом и народным депутатом Жаном Беленюком, которому я благодарен за поддержку наших инициатив, и футбольными легендами Украины – первыми вице-президентами УАФ Алексеем Михайличенко, Анатолием Демьяненко, Олегом Протасовым и партнерами из США обсудили во время встречи возможности для сотрудничества в развития футбола.

Также с американским гостям обсудили наш недавний визит в Чикаго и Вашингтон и перспективы расширения сотрудничества Украины и США с помощью футбола. В частности через организацию летних лагерей для детей из обеих стран.

Нас искренне пригласили при первой же возможности посетить и Нью-Йорк для дальнейшего налаживания тесных дружеских отношений вокруг футбола", – написал Павелко.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Комментарии (3)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
05.10.2021 в 22:04
На шару в Нью-Йорк! От головна мета цієї зустрічі, а то розповідають тут про якесь "партнерство".
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Цап-царап (Харків)
05.10.2021 в 21:46
Палять бабло як скаженні...
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usovvictor (Kharkov)
05.10.2021 в 21:15
...партнеры???..., в чем только?...
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