Павелко, Беленюк, Михайличенко, Демьяненко и Протасов обсудили сотрудничество с партнерами из США

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, что функционеры Ассоциации провели встречу с партнерами из США.

"В Доме футбола на мое приглашение побывала делегация наших добрых друзей из США – руководителей и представителей органов власти Нью-Йорка, а также украинской диаспоры.

Гости из Америки были приятно впечатлены гостеприимством и доброжелательностью украинцев, о чем живо рассказывали во время встречи. Также гости акцентировали внимание на высоком уровне толерантности в нашем государстве в целом, и футбольного сообщества в частности.

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В качестве примера привели впечатление о посещении центрального матча 10-го тура УПЛ "Динамо" – "Шахтер", перед началом которого, по инициативе УАФ, была объявлена ​​минута молчания, посвященная 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра, во время которой около 30 тысяч зрителей на НСК "Олимпийский" помянули жертв этого ужасного преступления.

Вместе с олимпийским чемпионом и народным депутатом Жаном Беленюком, которому я благодарен за поддержку наших инициатив, и футбольными легендами Украины – первыми вице-президентами УАФ Алексеем Михайличенко, Анатолием Демьяненко, Олегом Протасовым и партнерами из США обсудили во время встречи возможности для сотрудничества в развития футбола.

Также с американским гостям обсудили наш недавний визит в Чикаго и Вашингтон и перспективы расширения сотрудничества Украины и США с помощью футбола. В частности через организацию летних лагерей для детей из обеих стран.

Нас искренне пригласили при первой же возможности посетить и Нью-Йорк для дальнейшего налаживания тесных дружеских отношений вокруг футбола", – написал Павелко.