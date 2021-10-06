Даша Савина: С самого детства моя семья болела за Днепр
Девушка рассказала, как пришла в спорт №1
instagram.com/savinadasha
Журналистка каналов "Футбол" и жена защитника "Шахтера"
- Что для вас футбол?
- В нашей семье футбол - жизнь. Страсть.
- В каком возрасте вы заинтересовались футболом и почему?
- С самого детства моя семья болела за "Днепр", поэтому очень мы часто ходили на матчи и поддерживали любимую команду. А еще более погрузилась во всю это дело 2 года назад.
- Каково ваше хобби?
- Фотосъемки. Спорт.
- Месси или Роналду?
- Бесспорно, Роналду.
- Кто самый сексуальный футболист?
- Для меня самый сексуальный футболист - это мой муж Бондарь Валерий.
- Лучший комментатор - это...?
- Я считаю, что это - Виктор Вацко.
Популярное сейчас
- Главная цель - начать побеждать. Как Украине удержать второе место в отборочной группе
- Палкин: Траоре выбыл на срок от семи месяцев до года
- Великий день. Ровно 25 лет назад Украина впервые победила ТОП-сборную
- Лассина Траоре выбыл до апреля 2022 года
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца