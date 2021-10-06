Даша Савина: С самого детства моя семья болела за Днепр

Журналистка каналов "Футбол" и жена защитника "Шахтера" Валерия Бондаря Даша Савина рассказала о своей любви к спорту №1.

- Что для вас футбол?

- В нашей семье футбол - жизнь. Страсть.

- В каком возрасте вы заинтересовались футболом и почему?

- С самого детства моя семья болела за "Днепр", поэтому очень мы часто ходили на матчи и поддерживали любимую команду. А еще более погрузилась во всю это дело 2 года назад.

- Каково ваше хобби?

- Фотосъемки. Спорт.

- Месси или Роналду?

- Бесспорно, Роналду.

- Кто самый сексуальный футболист?

- Для меня самый сексуальный футболист - это мой муж Бондарь Валерий.

- Лучший комментатор - это...?

- Я считаю, что это - Виктор Вацко.