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Даша Савина: С самого детства моя семья болела за Днепр

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Девушка рассказала, как пришла в спорт №1

Даша Савина: С самого детства моя семья болела за Днепр

instagram.com/savinadasha

Новина українською

Журналистка каналов "Футбол" и жена защитника "Шахтера" Валерия Бондаря Даша Савина рассказала о своей любви к спорту №1.

- Что для вас футбол?

- В нашей семье футбол - жизнь. Страсть.

- В каком возрасте вы заинтересовались футболом и почему?

- С самого детства моя семья болела за "Днепр", поэтому очень мы часто ходили на матчи и поддерживали любимую команду. А еще более погрузилась во всю это дело 2 года назад.

- Каково ваше хобби?

- Фотосъемки. Спорт.

- Месси или Роналду?

- Бесспорно, Роналду.

- Кто самый сексуальный футболист?

- Для меня самый сексуальный футболист - это мой муж Бондарь Валерий.

- Лучший комментатор - это...?

- Я считаю, что это - Виктор Вацко.

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В статье: Телеканал Футбол1/2/3 Даша Савина
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Источник:
ТК Футбол

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