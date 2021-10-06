Откровения Мбаппе, год для Шахтера без Траоре и потери у финнов. Главные новости за 05.10. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 5 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Подробности из огромного интервью Килиана Мбаппе, но и это не все наши новости на сегодня. Сроки восстановления нападающего донецкого "Шахтера", детали по продлению трудового договора лидера "Ливерпуля", потери сборной Финляндии перед поединком отбора на Мундиаль с Украиной и техническое поражение для команды Второй лиги. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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