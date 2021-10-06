Украинская бригада арбитров рассудит матч отбора Евро-2023 (U-21)
Главным на матче Хорватия - Норвегия будет Ярослав Козык
ФК Дніпро-1
Украинская бригада арбитров будет работать на поединке группы А отборочного турнира Евро-2023 (U-21) Хорватия - Норвегия, который состоится 8 октября в Вараждине.
Главным арбитром будет Ярослав Козвк.
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На линиях ему будут помогать Валентин Куцев и Владимир Высоцкий. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Дмитрий Кривушкин.
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Источник:УАФ
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