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Украинская бригада арбитров рассудит матч отбора Евро-2023 (U-21)

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Главным на матче Хорватия - Норвегия будет Ярослав Козык

Украинская бригада арбитров рассудит матч отбора Евро-2023 (U-21)

ФК Дніпро-1

Новина українською

Украинская бригада арбитров будет работать на поединке группы А отборочного турнира Евро-2023 (U-21) Хорватия - Норвегия, который состоится 8 октября в Вараждине.

Главным арбитром будет Ярослав Козвк.

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На линиях ему будут помогать Валентин Куцев и Владимир Высоцкий. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Дмитрий Кривушкин.

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В статье: Ярослав Козык
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Источник:
УАФ

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