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Маркевич: Россия почему-то считает Крым своей территорией, но УЕФА последователен в своей позиции

Общие новости
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(3 голосов)

Мирон Богданович все расставил по местам

Маркевич: Россия почему-то считает Крым своей территорией, но УЕФА последователен в своей позиции

Скриншот: twitter.com/UEFA

Новина українською

Экс-глава комитета сборных команд Украины Мирон Маркевич прокомментировал возмущение российских политиков после того, как УЕФА представил логотип Евро-2024 и опубликовал карту Украины, в состав которой также входит Крым.

"Я считаю, что это взвешенные и правильные решения и действия УЕФА. Россия почему-то считает, что Крым ее территория, но международное содружество придерживается другой точки зрения.

УЕФА, что отрадно, продолжает действовать согласно международному праву. Он последователен, поскольку пару лет назад уже были попытки российской стороны включить крымские команды в состав чемпионата России. Но также УЕФА наложил на это жесткое вето. И правильно сделал, потому что Крым — это украинская территория. Сейчас УЕФА вновь показал свою четкую и последовательную позицию, которая соответствует и своему уставу и уставу ООН", - сказал Маркович.

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В статье: Мирон Маркевич УЕФА
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Комментарии (6)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
06.10.2021 в 20:23
гондуРашка - розумово відсталий гопник. Він вважає, що викравши, приміром, айфон, автоматично отримує право власності на нього. Більше того, справжній власник чомусь ще має віддати йому пароль, документи та зарядний пристрій.
Ответить
+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
06.10.2021 в 20:01
Россия еще считает себя великой страной, а на самом деле большое болото.
Ответить
+9
-1
Соколов (Никополь)
06.10.2021 в 19:58
Путин х@йло лалалалалалалала.
Ответить
+7
-1
Arsenals (Днепр)
06.10.2021 в 20:31
да ладно,ты ж вроде - сепар
Ответить
+2
-1
Соколов (Никополь)
06.10.2021 в 20:35
Ты попутал что то.
0
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
06.10.2021 в 21:09
то він сепар, коли входить під ніком Волітєль трамвая, ZNAK_VOPROSA, Счетчик шансов,Олексін (Н.) ,ТолькоДНЕПР !
0
0


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