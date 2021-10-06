Маркевич: Россия почему-то считает Крым своей территорией, но УЕФА последователен в своей позиции
Мирон Богданович все расставил по местам
Скриншот: twitter.com/UEFA
Экс-глава комитета сборных команд Украины Мирон Маркевич прокомментировал
"Я считаю, что это взвешенные и правильные решения и действия УЕФА. Россия почему-то считает, что Крым ее территория, но международное содружество придерживается другой точки зрения.
УЕФА, что отрадно, продолжает действовать согласно международному праву. Он последователен, поскольку пару лет назад уже были попытки российской стороны включить крымские команды в состав чемпионата России. Но также УЕФА наложил на это жесткое вето. И правильно сделал, потому что Крым — это украинская территория. Сейчас УЕФА вновь показал свою четкую и последовательную позицию, которая соответствует и своему уставу и уставу ООН", - сказал Маркович.
Популярное сейчас
- "Это мой выбор". Дважды переболевший COVID-19 нападающий объяснил, почему отказывается от вакцинации
- Сидорчука лучше не подпускать. Каким будет состав сборной Украины на октябрьские матчи отбора
- ФИФА может смягчить правило офсайда
- Де Дзерби: Я видел матч, где только Шахтер играл
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО
Новости по теме
- 18:31 Зарубежные Хруслов: Вчера Шериф показал, что со всеми можно играть
- 07:35 Прогнозы на футбол Казахстан - Украина. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 на 1 сентября 2021
- 12:27 Украинские Андрей Березовчук: Задачи ФК Волчанск - собрать достойную команду и завоевать симпатии харьковской публики