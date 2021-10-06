Маркевич: Россия почему-то считает Крым своей территорией, но УЕФА последователен в своей позиции

Экс-глава комитета сборных команд Украины Мирон Маркевич прокомментировал возмущение российских политиков после того, как УЕФА представил логотип Евро-2024 и опубликовал карту Украины, в состав которой также входит Крым.

"Я считаю, что это взвешенные и правильные решения и действия УЕФА. Россия почему-то считает, что Крым ее территория, но международное содружество придерживается другой точки зрения.

УЕФА, что отрадно, продолжает действовать согласно международному праву. Он последователен, поскольку пару лет назад уже были попытки российской стороны включить крымские команды в состав чемпионата России. Но также УЕФА наложил на это жесткое вето. И правильно сделал, потому что Крым — это украинская территория. Сейчас УЕФА вновь показал свою четкую и последовательную позицию, которая соответствует и своему уставу и уставу ООН", - сказал Маркович.