Калиниченко: На заре карьеры я дважды участвовал в договорных матчах

Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко рассказал о том, как он на заре карьеры учувствовал в договорных матчах.

"Я участвовал в договорняках (говорю только о которых знаю) дважды. Это было на заре моей футбольной карьеры и не было связано с играми на тотализаторе, о них тогда еще, слава богу, не знали. Один вообще не помню, а вот второй врезался в память, как немного комичный.

Нам нужна была только победа, боролись за выживание. И вроде все все знают, все идет нормально, правда, забить не можем. И тут игрок соперника метров с 40 как дал прямо в паутину, вратарь только глазами провел.

У всех легкая паника, идет середина второго тайма. А тут по ходу пьесы выясняется, что вратарю соперников тоже ничего не сказали, и тот тащит все как в последний раз. С горем пополам один забили, я забил.

Но нужен еще, а воротчик прям задолбал. Уж дело совсем к концу матча, нервничают все, включая судей, а сделать ничего не получается, все, как на зло, идет через одно место.

Выручил аут в близости от ворот. Защитник, который меня "опекал", мне прямым текстом говорит: "Беги" – и открывает путь в штрафную. Я тупо бегу, мне бросают аут, а мой "опекун" в тупую валит меня сзади. Пенальти. И тут выясняется, что толком никто не горит желанием бить этот пенальти, ведь там вратарь, который "не знает".

В общем, забили мы тот пенальти. Худшего настроения после победы и забитого гола у меня не было никогда. Ну и премиальных, естественно, никто за эту "игру" не предлагал", – сказал Калиниченко.