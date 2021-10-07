Клопп: Воронин был невероятным игроком, очень талантливым

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, кого из бывших нападающих клуба он хотел бы подписать.

"Воронин - единственный игрок "Майнца", с которым я бы подписал контракт, если бы он сейчас возобновил карьеру. Если Андрей хотя бы один день в жизни знал, насколько хорошим игроком он мог бы быть, было бы классно. Он был невероятным игроком, очень талантливым.

Я относился к нему несправедливо. В мой первый год в качестве тренера, особенно в мой первый полноценный сезон, я всегда только заменял им других. А затем Андрей пришел ко мне в кабинет и спросил: "Почему я никогда не выхожу в стартовом составе?

"Я задал ему всего один вопрос: "Ты хочешь честного ответа?" Он утвердительно кивнул.

После этого я сказал: "Потому что ты не жалуешься, когда не выходишь в старте".

Он ответил: "Достаточно справедливо!" После чего продолжал начинать игры на скамейке запасных", - приводит слова Клоппа The Mirror.