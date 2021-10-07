Клопп: Воронин был невероятным игроком, очень талантливым
Украинец играл под руководством наставника с 2001 по 2003 год
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, кого из бывших нападающих клуба он хотел бы подписать.
"Воронин - единственный игрок "Майнца", с которым я бы подписал контракт, если бы он сейчас возобновил карьеру. Если Андрей хотя бы один день в жизни знал, насколько хорошим игроком он мог бы быть, было бы классно. Он был невероятным игроком, очень талантливым.
Я относился к нему несправедливо. В мой первый год в качестве тренера, особенно в мой первый полноценный сезон, я всегда только заменял им других. А затем Андрей пришел ко мне в кабинет и спросил: "Почему я никогда не выхожу в стартовом составе?
"Я задал ему всего один вопрос: "Ты хочешь честного ответа?" Он утвердительно кивнул.
После этого я сказал: "Потому что ты не жалуешься, когда не выходишь в старте".
Он ответил: "Достаточно справедливо!" После чего продолжал начинать игры на скамейке запасных", - приводит слова Клоппа The Mirror.
Напомним, Воронин пришел в "Майнц" летом 2000 года, а Юрген Клопп - годом позже. В 2003-м Андрей покинул команду. Также добавим, что с 2007 по 2010 год Воронин выступал за "Ливерпуль".
Сейчас он работает помощником главного тренера московского "Динамо".
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