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Фонсека: Дети в Украине должны получить лучшую систему футбольной подготовки, чем есть сейчас

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Тренер сравнил систему детской футбольной подготовки в Украине и Португалии

Фонсека: Дети в Украине должны получить лучшую систему футбольной подготовки, чем есть сейчас

Новина українською

Экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека в эфире шоу "Бомбардир" высказал сове мнение о развитии детского футбола в Украине.

"Считаю, Украина имеет очень большой потенциал. В первую очередь, это большая страна с большим числом детей, которые любят футбол. Считаю, должна происходить революция в украинском футболе.

Есть много похожих ситуаций, которые были в Португалии, хотя нас всего 10 млн и, наверное, не было столько детей, которые хотят играть в футбол. В Португалии так же нет возможности покупать дорогих футболистов и привозить их сейчас. Мы должны сфокусироваться на том, чтобы воспитывать футболистов.

Считаю, все дети, которые сейчас есть в Украине, должны получить лучшую систему подготовки, чем та, которая есть сейчас. В первую очередь нужны тренеры. Наверное, это было секретом успеха в Португалии. Мы подготовили молодых тренеров, которые работали в разных условиях.

И мы должны подготовить тренеров, чтобы они могли работать с детьми, которые потом придут в команды. Но для этого надо провести подготовку тренеров. Если УАФ или государство это, это не так и тяжело, то это очень хорошо. Украина будет иметь возможность продавать своих игроков за рубеж.

Это долгий процесс, но он обязательный. Создать условия подготовки сильных тренеров, воспитывать этих специалистов. Иметь хорошие поля – тоже не так тяжело сегодня. И потом уже заинтересовывать детей заниматься футболом.

Создавать условия, чтобы люди посещали стадионы. Много чего можно сделать, потому что в Украине есть потенциал. Не хватает только того, кто может направить это дело в правильную сторону. Потенциал Украины не вызывает сомнения", – сказал Фонсека.

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В статье: Шахтер (Донецк) Паулу Фонсека
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Источник:
Трибуна

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