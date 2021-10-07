Украинские арбитры рассудят матч отбора ЧМ-2022 Литва - Болгария
Не Монзуль единой
Фото: dynamomania.com
Украинская бригада арбитров получила назначение на матч отборочного турнира ЧМ-2022 Литва - Болгария, который состоятся 9 октября.
Главным будет арбитр Евгений Арановский.
На линиях ему будут помогать Владимир Володин и Александр Жуков. Четвертый арбитр - Сергей Бойко. Арбитр ВАР - Николай Балакин, ассистент арбитра ВАР - Андрей Скрипка.
Также напомним, что украинская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль
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Источник:УАФ
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