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Украинские арбитры рассудят матч отбора ЧМ-2022 Литва - Болгария

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Не Монзуль единой

Украинские арбитры рассудят матч отбора ЧМ-2022 Литва - Болгария

Фото: dynamomania.com

Новина українською

Украинская бригада арбитров получила назначение на матч отборочного турнира ЧМ-2022 Литва - Болгария, который состоятся 9 октября.

Главным будет арбитр Евгений Арановский.

На линиях ему будут помогать Владимир Володин и Александр Жуков. Четвертый арбитр - Сергей Бойко. Арбитр ВАР - Николай Балакин, ассистент арбитра ВАР - Андрей Скрипка.

Также напомним, что украинская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль будет работать на отборочном поединке ЧМ-2022 Андорра – Англия.

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В статье: Николай Балакин
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Источник:
УАФ

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