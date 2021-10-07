Кополовец - Леоненко: Возьми любую команду, и покажи нам, лохам, результат

Экс-футболист ряда украинских клубов Михаил Кополовец рассказал о своем конфликте с экспертом "Великого футбола" Виктором Леоненко.

"За что на меня наехал Леоненко? Когда человек в прямом эфире называет мою фамилию и говорит, что " такого, как Мишу, нельзя подпускать к стадиону ", я тогда, конечно, отвечу.

Ты там говоришь, всех хаешь, кричишь, что там "чайники" и "деревяшки"… То у меня к тебе один только вопрос — если ты такой сильный эксперт, а мы лохи здесь, то возьми команду: "Минай", "Зарю", "Ингулец", "Динамо"… Любую возьми. И покажи нам, лохам, результат. П****ть со стороны очень легко.

Я — человек, который пришел в "Минай" в качестве футболиста. Потом стал спортивным директором. Я за пять лет помог команде выйти в Премьер-лигу. Это реальный результат. И когда мне звонят люди, мол, он тебя там раз, второй, третий… Я даже не смотрел это видео. Не считаю его экспертом. Десять лет сидеть и одно и то же говорить, оскорблять людей… Ну, конечно, можно", — рассказал Кополовец.