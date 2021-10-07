Кополовец - Леоненко: Возьми любую команду, и покажи нам, лохам, результат

Ты там говоришь, всех хаешь, кричишь, что там "чайники" и "деревяшки"… То у меня к тебе один только вопрос — если ты такой сильный эксперт, а мы лохи здесь, то возьми команду: "Минай", "Зарю", "Ингулец", "Динамо"… Любую возьми. И покажи нам, лохам, результат. П****ть со стороны очень легко.
Я — человек, который пришел в "Минай" в качестве футболиста. Потом стал спортивным директором. Я за пять лет помог команде выйти в Премьер-лигу. Это реальный результат. И когда мне звонят люди, мол, он тебя там раз, второй, третий… Я даже не смотрел это видео. Не считаю его экспертом. Десять лет сидеть и одно и то же говорить, оскорблять людей… Ну, конечно, можно", — рассказал Кополовец.
Та-ак, хорошо от Копо, хорошо но не смертельно … Витя, теперь ты, давай, твой ход, не тяни, не рви интригу … Копо приготовиться, готовь ответку … давай-давай …
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+1
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alex.belogubko (одесса)
07.10.2021 в 20:41
а Леону и так хорошо --зачем ему эти Гаити и так хорошо кормят
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+3
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Динамiт (Василькiв)
07.10.2021 в 20:32
А чому ви здивованІ ??? Типічний ка цап ! Ці тварини не тільки не поважають сусідів, але й готові на моральні злочини ! Тільки в них розвинуте СНОХАЧЕСТВО та ІНЦЕСТ ! Ка ца пи - це основні збоченці нашого часу !!!
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+5
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Zapp Brannigan (Київ)
07.10.2021 в 20:26
А Леон візьме і почне тренувати команду! Наприклад, команду друзів Мілевського, він ж прощальний матч анонсував! Вангую, в команді Мілі будуть Алієв, Адлєйба, Селезньов, Шевчук, Рикун, Воронін... Леон може навіть дуетом з Саленком тренувати!
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+5
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sergei2020 (Черновцы)
07.10.2021 в 20:07
Лео-алкаш и балабол. На передачи у него роль КЛОУНА а не експерта!
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+6
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Dabo93
07.10.2021 в 19:49
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-4
ukatan (Харьковская обл.)
07.10.2021 в 19:39
А вот это правильно. Покажи как надо, раз ты такой супер-пуппер специалист! А то способен Витя только фекалии лить.