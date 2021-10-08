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Франция обыграла Бельгию, саудовцы купили Ньюкасл, Металлист потерял очки. Главные новости за 7 октября 

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А также очередные штрафы от КДК 

Франция обыграла Бельгию, саудовцы купили Ньюкасл, Металлист потерял очки. Главные новости за 7 октября 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 7 октября

Франция стала вторым финалистом Лиги наций

Во втором полуфинале Лиги наций УЕФА Франция в результативной игре смогла победить сборную Бельгии. Первый тайм был за бельгийцами – первый мяч забил Карраско, затем красивый гол сотворил Лукаку. Но после перерыва забили только французы. Первый мяч отыграл Бензема, затем Мбаппе реализовал пенальти, а точку в матче эффектным ударом поставил Тео Эрнандес. 3:2 – Франция десятого октября сыграет в финале с Испанией, Бельгия ранее проведет матч за третье место с Италией.

Ньюкасл сменил владельцев

Английская Премьер-лига утвердила продажу “Ньюкасла”. Английский миллиардер Майк Эшли, владевший клубом более 14 лет, продал его консорциуму во главе с саудовским Общественным инвестиционным фондом за 305 млн фунтов. Саудовцы будут владеть 80% акций клуба, по 10% получили компании PCP Capital Partners и RB Sports & Media. Саудовская Аравия убедила АПЛ, что не управляет фондом напрямую, также новые владельцы “Ньюкасла” смогли договориться с катарским транслятором beIN Sports, который выступал против сделки из-за распространения пиратства в Саудовской Аравии.

Металлист во второй раз в сезоне потерял очки

Лидер Первой лиги во второй раз в сезоне потерял очки. “Металлист” не смог обыграть на выезде “Горняк-Спорт”, который занимает в чемпионате тринадцатое место. Команда из Горишних Плавней повела в счете после гола Твердохлеба, но бразильский форвард “Металлиста” Пейшоту сравнял счет во втором тайме – 1:1. Также вничью сыграли “Агробизнес” с “Ужгородом” (1:1), и “Подолье” с “Альянсом” (0:0).

КДК УАФ вновь оштрафовал Динамо

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ оштрафовал киевское “Динамо” на 200 тысяч гривен. Клуб наказан за ненадлежащую организацию матча УПЛ с “Вересом” (драка фанатов со стюардами и полицией). Кроме того, за поведение болельщиков были наказаны "Кривбасс" (100 тысяч гривен) и “Металлист” (50 тысяч гривен). “Волынь” была оштрафована на 25 тысяч на высказывания главного тренера Альберта Шахова после матча с “Металлистом”. Сам коуч отстранен на два матча.

Стало известно, кто обслужит матч Украины с Финляндией

На матче Финляндия - Украина в рамках отбора на Чемпионат мира-2022 года будет работать судейская бригада из Испании во главе с Хесусом Хилем Мансано. 37-летний арбитр еще не пересекался со сборной Украины. Получила назначение на матчи сборных и Катерина Монзуль. Украинская бригада арбитров будет работать на поединке сборных Андорры и Англии.

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