Провал Бельгии, новые шейхи в АПЛ, штраф для Динамо от КДК. Главные новости за 07.10. Аудио
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Второй полуфинал Лиги наций крайне порадовал, но и это не все наши новости на сегодня. Английская Премьер-лига утвердила продажу "Ньюкасл Юнайтед", лидер Первой лиги во второй раз в сезоне потерял очки, КДК УАФ вновь оштрафовал "Динамо", а также о судейских назначениях – на поединок Украины с финнами и для Екатерины Монзуль. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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