В юношеской сборной Украины выявлена вспышка COVID-19

Перед учебно-тренировочным сбором юношеской сборной Украины U18 (футболисты не старше 2004 года рождения), которую возглавляет Сергей Нагорняк, у нескольких игроков сданные на COVID-19 тесты оказались положительными.

Принято решение отменить сбор команды, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Таким образом, запланированные на 8 и 10 октября товарищеские матчи со сборной Словакии не состоятся.