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В юношеской сборной Украины выявлена вспышка COVID-19

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Принято решение отменить сбор команды

В юношеской сборной Украины выявлена вспышка COVID-19

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

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Перед учебно-тренировочным сбором юношеской сборной Украины U18 (футболисты не старше 2004 года рождения), которую возглавляет Сергей Нагорняк, у нескольких игроков сданные на COVID-19 тесты оказались положительными.

Принято решение отменить сбор команды, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Таким образом, запланированные на 8 и 10 октября товарищеские матчи со сборной Словакии не состоятся.

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В статье: Украина U-18
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Источник:
УАФ

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