Провал украинской молодежки, 30 претендентов на Золотой мяч. Главные новости за 8 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 8-е октября.

Команда Руслана Ротаня, выигравшая два стартовых отборочных матча к Евро-2023, в эту пятницу сыграла с французами. Итог, увы, получился катастрофическим. Украина U-21 проиграла со счетом 0:5, пропустив дважды до перерыва, и трижды - после. Во многом такой крупный счет можно оправдать удалением Максима Таловерова в первом тайме, однако французская молодежка и в равных составах выглядела куда более уверенно. Коллектив Ротаня уступает своему сопернику первое место в отборочной группе и готовится к матчу против Фарерских островов.

2021-й выходит на финишную прямую, и в отличие от предшественника, по итогам этого года будет вручаться Золотой мяч. Французский журнал France Football объявил 30 претендентов на главную индивидуальную награду мира. В целом, список нельзя назвать неожиданным. Месси и Роналду на месте, есть победители ЛЧ (Аспиликуэта, Маунт, Жоржиньо, Канте), чемпионы Европы (Барелла, Жоржиньо, Бонуччи, Кьеллини, Доннарумма) и остальные. Золотой мяч будут вручать 5-го декабря. Ближе к этой дате France Football назовет первую тройку претендентов на награду.

Помимо приза лучшему игроку года, France Football поощрит лучшего голкипера и лучшего молодого футболиста. На трофей имена Льва Яшина претендуют десять игроков - Доннарумма, Нойер, Эдерсон, Облак, Ханданович, Шмейхель, Куртуа, Менди, Мартинес и Навас. Параллельно с этим, Гринвуд, Сака, Педри, Доку, Гравенберх, Мусиала, Виртц, Беллингем, Рейна и Мендеш сразятся за трофей имени Раймона Копа .

Закончилась первая порция отборочных матчей на Мундиаль в Катаре. Сборная Германии не без проблем взяла три очка в игре с Румынией . Команда Флика пропустила первой, но после перерыва Мюллер и Гнабри вырвали победу для Бундестим. Веселую перестрелку выдали Чехия и Уэльс , забив по два гола на брата. Хорватия легко обыграла Кипр, Нидерланды были сильнее Латвии, а турки и норвежцы поделили очки (1:1) . Полные результаты дня доступны по ссылке выше.

Только вчера английский "Ньюкасл" получил богатых владельцев из Саудовской Аравии. После этого сразу пошли слухи об увеличении трансферного бюджета и приглашении серьезных игроков. Также у клуба будет новый тренер. По данным HITC, руководство команды хочет позвать специалиста, который поставит яркий и зрелищный футбол. Один из претендентов - экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, который сейчас нигде не работает. Его последним клубом была римская "Рома", которую он покинул минувшим летом.