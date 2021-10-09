Провал украинской молодежки, 30 претендентов на Золотой мяч. Главные новости за 8 октября

Команда Руслана Ротаня, выигравшая два стартовых отборочных матча к Евро-2023, в эту пятницу сыграла с французами. Итог, увы, получился катастрофическим. Украина U-21 проиграла со счетом 0:5, пропустив дважды до перерыва, и трижды - после. Во многом такой крупный счет можно оправдать удалением Максима Таловерова в первом тайме, однако французская молодежка и в равных составах выглядела куда более уверенно. Коллектив Ротаня уступает своему сопернику первое место в отборочной группе и готовится к матчу против Фарерских островов.
2021-й выходит на финишную прямую, и в отличие от предшественника, по итогам этого года будет вручаться Золотой мяч. Французский журнал France Football объявил 30 претендентов на главную индивидуальную награду мира. В целом, список нельзя назвать неожиданным. Месси и Роналду на месте, есть победители ЛЧ (Аспиликуэта, Маунт, Жоржиньо, Канте), чемпионы Европы (Барелла, Жоржиньо, Бонуччи, Кьеллини, Доннарумма) и остальные. Золотой мяч будут вручать 5-го декабря. Ближе к этой дате France Football назовет первую тройку претендентов на награду.
Помимо приза лучшему игроку года, France Football поощрит лучшего голкипера и лучшего молодого футболиста. На трофей имена Льва Яшина претендуют десять игроков - Доннарумма, Нойер, Эдерсон, Облак, Ханданович, Шмейхель, Куртуа, Менди, Мартинес и Навас. Параллельно с этим, Гринвуд, Сака, Педри, Доку, Гравенберх, Мусиала, Виртц, Беллингем, Рейна и Мендеш сразятся за трофей имени Раймона Копа.
Закончилась первая порция отборочных матчей на Мундиаль в Катаре. Сборная Германии не без проблем взяла три очка в игре с Румынией. Команда Флика пропустила первой, но после перерыва Мюллер и Гнабри вырвали победу для Бундестим. Веселую перестрелку выдали Чехия и Уэльс, забив по два гола на брата. Хорватия легко обыграла Кипр, Нидерланды были сильнее Латвии, а турки и норвежцы поделили очки (1:1). Полные результаты дня доступны по ссылке выше.
Только вчера английский "Ньюкасл" получил богатых владельцев из Саудовской Аравии. После этого сразу пошли слухи об увеличении трансферного бюджета и приглашении серьезных игроков. Также у клуба будет новый тренер. По данным HITC, руководство команды хочет позвать специалиста, который поставит яркий и зрелищный футбол. Один из претендентов - экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, который сейчас нигде не работает. Его последним клубом была римская "Рома", которую он покинул минувшим летом.
Английская Премьер-Лига определилась с лучшим футболистом сентября. Приз отправился к Криштиану Роналду, который в трех играх первого осеннего месяца отличился тремя голами. Отметим, что это пятый приз для португальца, правда последний из них он завоевал еще 13 лет назад. Также был определен лучший тренер. Микель Артета, добыв три победы в сентябре, забрал этот титул. Его "Арсенал" сумел прийти в себя после ужасного старта сезона.