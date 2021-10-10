Украина побеждает, 100-процентная Дания, новый тренер Миная. Главные новости за 9 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 9 октября

Сине-желтые приехали в гости к сборной Финляндии, с которой имели равное количество очков до начала игры. Уже на четвертой минуте Андрей Ярмоленко открыл счет классным ударом из-за пределов штрафной. Финны отыгрались благодаря Пукки, который удачно сориентировался во время подачи углового. Впрочем, почти сразу Роман Яремчук снова вывел Украину вперед. Во втором тайме хозяева давили, но подопечные Петракова удержали преимущество - 1:2 в пользу украинской сборной.

Другой матч в группе D сыграли Казахстан и Босния и Герцеговина. Балканцы в целом получили спокойную победу, забив по голу в каждом из таймов. В обоих случаях отличился Превляк, который играет за бельгийский "Эйпен". Таким образом, у Боснии шесть очков, у Украины восемь, но балканская сборная имеет на один сыгранный матч меньше. 12 октября Украина будет принимать Боснию во Львове.

Сербия вышла на первое место в группе А

Сборная Люксембурга с хавбеком "Ворсклы" Оливье Тиллем в составе уступила Сербии на своем поле. Единственный гол на счету форварда "Фиорентины" Душана Влаховича. Это позволило Сербии опередить Португалию на один балл в турнирной таблице. Правда, у балканцев на один матч больше. Роналду и компания тем временем играли товарищеский матч с Катаром и разгромили соперника 3:0. Криштиану забил очередной гол и опередил Серхио Рамоса по количеству матчей за свою национальную команду - теперь их у него 181.

В группе В свою четвертую победу одержали шведы. Они разгромили со счетом 3:0 Косово. Голами отметились Форсбейрг, Куайзон и Исаак, у Александра получилось особенно эффектно. Таким образом, Швеция сократила отставание от Испании до одного балла, причем у сине-желтых на один сыгранный матч меньше. Не стоит сбрасывать со счетов и Грецию, которая обыграла Грузию 2:0 и сохраняет шансы по крайней мере на второе место.

В группе F седьмую победу подряд одержала Дания. На этот раз команда Хюлманда разгромила Молдову 4:0. Всего у датчан 21 балл и разница мячей 26:0. Уже в следующем туре Дания, если обыграет Австрию на своем поле, может оформить выход на Мундиаль. В борьбе за второе место Шотландия драматично одолела Израиль. Скотти дважды проигрывали, но сумели сравнять счет и забили победный гол на 90+4-й. Шотландия оторвалась от Израиля и Австрии на четыре очка.

В этом квартете лидирует Англия. В субботу она под наблюдением Екатерины Монзуль разгромила 5:0 Андорру. С таким же счетом Польша победила Сан-Марино. При этом один из голов на счету защитника "Динамо" Томаша Кендзеры. Но между Англией и Польшей остается Албания. Команда опытнейшего Эдоардо Рейи победила на выезде Венгрию 0:1. Албания на четыре очка отстает от Англии, но на один балл впереди Польши.

Закарпатский клуб определился со специалистом, который заменил Василия Кобина на посту главного тренера. Им стал Игорь Леонов, который будучи игроком много играл за "Шахтер", "Таврию" и другие клубы. А после завершения карьеры футболиста возглавлял "Ильичевец", киевский "Арсенал" и юниоров "Шахтера". На уровне Премьер-лиги последний раз работал в 2019 году. Добавим, что "Минай" сейчас занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в своем активе 6 очков после 10 матчей.