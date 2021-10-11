Финал Лиги Наций, награда Реброву, заявление Неймара. Главные новости за 10 октября
А также результаты с Первой лиги
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 10 октября
Франция торжествует в Лиге Наций
В решающем матче турнира сошлись Испания и Франция. В первом тайме команды играли очень осторожно. Но во второй половине подарили настоящее шоу. Оярсабаль вывел фурию Роху вперед, но уже через две минуты Карим Бензема создал шедевр и восстановил равновесие. А потом забил Мбаппе и этот гол еще долго будет провоцировать дискуссии - почему его все же засчитали, ведь Килиан был в офсайде. Испания имела шансы, чтобы перевести игру в овертайм, но Льорис не позволил. Поэтому 2:1 в пользу Франции, которая сменила Португалию в статусе чемпиона Лиги Наций.
Италия выиграла бронзу Лиги Наций
В матче за третье место Италия и Бельгия играли далеко не в оптимальных составах. Так, у Бельгии из-за травм не играли Лукаку и Азар, а де Брюйне вышел на поле только во втором тайме. В составе Скуадры Адзурры вышли Распадори, Берарди, Жоржиньо остался в запасе, пару центрбеков составили Ачерби и Бастони. В итоге больше аргументов оказалось у итальянцев - Барелла забил в начале второго тайма, затем Берарди реализовал пенальти. Бельгия ответила лишь одним голом перед финальным свистком в исполнении Де Кателаре. 2:1 в пользу Италии.
Кривбасс снова теряет очки, ничья в Луцке
В Первой лиге состоялось 2 матча 13-го тура. Один из аутсайдеров - "ВПК-Агро" - сумел не проиграть одному из претендентов на выход в УПЛ - "Кривбассу". Финальный свисток зафиксировал ничью 0:0. Команда из Кривого Рога отстает от "Металлиста" на семь очков. "Нива" из Тернополя прервала серию из трех поражений подряд в игре с "Волынью". При этом лучане могли и проиграть, но отыгрались на 87-й минуте - ничья 1:1. "Нива" - шестая, "Волынь" - девятая.
Сергей Ребров снова лучший тренер месяца в ОАЭ
Украинский специалист получает почетную награду второй раз подряд. Его "Аль-Айн" лидирует в чемпионате ОАЭ после шести туров, имея в своем активе 14 очков. Команда Реброва в сентябре дважды победила и дважды сыграла вничью.
Неймар сделал громкое заявление о своем будущем
Лидер сборной Бразилии Неймар заявил, что Чемпионат мира 2022 будет последним Мундиалем для него. По его словам, ему может не хватить духа, чтобы продолжать заниматься футболом. Но сейчас Неймар планирует отдать все силы, чтобы его команда получила заветный кубок мира. Добавим, что сейчас Неймару 29 лет. За сборную он выступает с 2010 года, на его счету 113 матчей и 69 голов.
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