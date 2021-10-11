Успехи Дешама и Манчини, награда Реброва, заявление Неймара. Главные новости за 10.10. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 10 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Яркий второй тайм финала Лиги наций между Францией и Испанией, но и это не все наши новости на сегодня. Результат поединка за третье место в турнире, два матча очередного тура Первой лиги, награда для Сергея Реброва, а также странное заявление лидера сборной Бразилии по поводу своего будущего. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.