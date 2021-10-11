Шахтер провел в Киеве турнир имени Сергея Ателькина

В субботу, 9 октября на УТК имени В. Банникова в Киеве состоялся Детский футбольный турнир имени Сергея Ателькина.

Участие в соревнованиях приняли 60 детей в возрасте 7–8 лет, которые тренируются в Shakhtar Football School в Киеве, Броварах и Виннице.

Турнир был проведен в 2 этапа. На первом участники пробовали свои силы в развлекательных футбольных конкурсах, а второй был игровым – в 2 группах по 6 команд, которые были названы фамилиями экс-игроков, выступавших за "Шахтер" вместе с Сергеем Ателькиным (Бахарев, Белик, Вирт, Воробей, Зубов, Ковалев, Леонов, Матвеев, Орбу, Попов, Старостяк, Шутков).

"На мой взгляд, Сергей – один из лучших игроков, который вписал свое имя в историю клуба. Мы были знакомы с 16 лет. Первое и основное, что могу о нем сказать, – это настоящий боец. Хочу отметить его человеческие качества: прямой, всегда говорил как есть, за спиной никогда не шептался. Ателькин – человек с шахтерским характером: родился в шахтерском городке, семья имела отношение к горняцкому труду, и сам он учился в горном техникуме. У него все было связано и с профессией, и с командой "Шахтер". Приятно, что проводится такой турнир в память о Сергее", – говорит вратарь "Шахтера" 1990–2000-х Дмитрий Шутков.

Третьим призером турнира имени Ателькина стала команда "Старостяк", вторым – "Ковалев", а победу одержала команда "Воробей". Все участники получили подарки. Детей награждали супруга Сергея Ателькина Анастасия, сын Кирилл, который сейчас играет за команду Академии U15, и легенды "Шахтера" Дмитрий Шутков, Андрей Воробей и Алексей Белик.