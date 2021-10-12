Первая сборная на ЧМ, деньги Шахтера, сообщение от Петракова. Главные новости за 11.10. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 11 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеПервый участник ЧМ, разгром от Металлиста, финансы Шахтера. Главные новости за 11 октября
Бронирование билетов в катарском отеле для сборной Германии, но и это не все наши новости на сегодня. О других результатах дня в рамках квалификации на Мундиаль, матчах в Первой лиге, финансах донецкого "Шахтера" за прошлую кампанию и словах тренеров перед поединком Украина – Босния. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украина - Босния и Герцеговина. Анонс и прогноз матча на 12.10.2021
- Хорватия - Словакия 2:2. Подопечные Далича пропустили россиян на первое место
- Как прошел день сборной Украины: прогулка парком, карточки FIFA и тренировка на Арене Львов
- Этого будет достаточно? Стала известна продолжительность нового контракта де Пены с Динамо
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
Новости по теме
- 11:10 Весь спорт Главное результат: Михайлюк отметился курьезным данком в предсезонном матче НБА. ВИДЕО
- 11:01 Зарубежные Куртуа – о матче за бронзу Лиги наций: Мы играли только для того, чтобы УЕФА получил побольше денег
- 09:11 Украинские Успехи Дешама и Манчини, награда Реброва, заявление Неймара. Главные новости за 10.10. Аудио
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...