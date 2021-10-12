Первая сборная на ЧМ, деньги Шахтера, сообщение от Петракова. Главные новости за 11.10. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 11 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Бронирование билетов в катарском отеле для сборной Германии, но и это не все наши новости на сегодня. О других результатах дня в рамках квалификации на Мундиаль, матчах в Первой лиге, финансах донецкого "Шахтера" за прошлую кампанию и словах тренеров перед поединком Украина – Босния. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.